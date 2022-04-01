【若善健談】降膽固醇的幾個迷思

心血管疾病是香港常見的致命疾病之一 。 雖然肥胖人士心臟病發及中風的機會較高，但並不代表瘦人就沒有風險。曾有病人問我：「醫生，我這麼瘦，沒理由膽固醇會超標，是不是驗錯呢？」出錯的可不是檢測，而是觀念。其實，不少瘦人也有高血脂問題，甚至部分人是患上家族性高膽固醇血症(Familial Hypercholesterolemia) ，儘管身型纖瘦，因遺傳之故，膽固醇濃度可高達10mmol/L，需要服藥治療。



大眾對膽固醇一般存有模糊或負面的印象，甚至弄不清膽固醇與類固醇之差別。雖然均有「固醇」，但膽固醇（cholesterol）是人體的一種脂肪，類固醇 (steroid) 則是人體的一種荷爾蒙，如我們經常聽到的皮質醇。



有人甫看到驗血報告上總膽固醇超標，就憂心忡忡：「醫生，我是否要一生服藥了？」一般來說，醫生在決定處方藥物前，會考慮各方面因素，如病人是否中過風、現罹患心血管疾病或其他長期病患。總膽固醇只是血液膽固醇的總和，壞膽固醇即低密度膽固醇超標，才需要服藥。三酸甘油脂雖然也屬於不好的膽固醇，但比起低密度膽固醇，誘發心血管疾病的關聯性相對較低。



如本身沒有其他疾病，好膽固醇偏高一點，壞膽固醇「擲界」，暫時不用藥物治療。首要是改善生活習慣，如減少進食飽和脂肪及反式脂肪食品、多吃健康蔬果、堅果及三文魚、戒煙、多做運動及減肥等，過一段日子後，看看壞膽固醇能否回落到理想水平。如仍未能改善，才需服用他汀類藥物。



不少病人問：「醫生，服用他汀藥好傷肝，可以不長期服用嗎？」雖然部分人服用他汀後，肝酵素會輕微上升，但傷肝的機會不高，藥物的好處絕對比壞處多。它不僅可有效降低壞膽固醇，同時有助提升好膽固醇。反而，突然停藥對健康的影響更大。不少病人見壞膽固醇已經達標，就自行調減份量，甚至停藥，又不回來覆診。好幾年後，出現心絞痛或中風才求診，最終要通波仔。也有病人擔心長期服用他汀會上癮，甚至影響認知功能。他汀藥物不會令人上癮，暫時也未有大型研究顯示長期服藥會造成腦退化。



簡而言之，高膽固醇就如血壓高及糖尿病都是長期病，即使指數降了下來，仍要持續服藥，才能有效地控制病情。

撰文: 鄧勁勳醫生

心臟科專科