【奧斯卡2022】首位聽障人士奪最佳男配角 日本《Drive My Car》奪最佳國際電影【不斷更新】
第94屆奧斯卡頒獎典禮於香港時間3月28日早上舉行，今屆獎項提名，以《犬山記》（The Power of the Dog）獲得12項入圍居首，至於僅次《沙丘瀚戰》（Dune）有10項入圍競選。
而男女配角獎今早頒發，分別由《西城故事》（West Side Story）Ariana DeBose及《心之旋律》（Coda）奪得。
《心之旋律》講述聾啞人士家庭及其子女的故事，充滿人文關懷，被視為獎項黑馬。飾演戲中聽障者的的演員Troy Kotsur，本身確是聽障人士，這也是首次有聽障者獲奧斯卡獎項。
《沙丘瀚戰》奪技術獎
因為收視率和節目時長考量，今屆奧斯卡頒獎典禮提前公布最佳原創配樂、剪輯、美術設計、音效、妝髮、紀錄短片、動畫短片、實景短片得獎者，並預錄得獎感言於正式典禮播放剪輯片段，但有指此舉對入圍及得獎者不尊重，引起爭議。
《沙丘瀚戰》先拔頭籌，暫獲最佳原創配樂、最佳剪輯、最佳藝術指導、最佳音效、最佳攝影、最佳視覺效果6個獎項。
另外，分別由《神聖電視台》奪最佳化妝；《The Queen of Basketball》奪最佳紀錄短片落在身上；《The Windshield Wiper》獲最佳動畫短片；最佳短片為《The Long Goodbye》勝出。
首位聽障男演員獲獎
至於典禮上第一項頒發獎項為最佳女配角，由《西城故事》（West Side Story）的Ariana DeBose奪得，這次也是她首次入圍奧斯卡。
男配角由《心之旋律》（CODA）Troy Kotsu奪得，並成為首位提名及奪獎的聽障男演員。
另外，日本電影《Drive My Car》奪最佳國際電影獎。
獎項名單（不斷更新）
最佳改編劇本：《心之旋律》
最佳原創劇本：《Belfast》
最佳服裝設計：《黑白魔后》奪最佳服裝設計
最佳實景短片：《On My Mind》
最佳國際電影：《Drive My Car》
最佳男配角：Troy Kotsur《Coda》
最佳短片:《The Long Goodbye》
最佳動畫短片：《The Windshield Wiper》
最佳化妝：《神聖電視台》
最佳紀錄短片：《The Queen of Basketball》
最佳藝術指導：《沙丘瀚戰》
最佳動畫短片：《The Windshield Wiper》
最佳動畫：《奇幻魔法屋》
最佳視覺效果：《沙丘瀚戰》
最佳攝影：《沙丘瀚戰》
最佳聲音：《沙丘瀚戰》
最佳女配角：Ariana DeBose
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撰文 : TOPick柴犬出動