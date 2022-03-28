【奧斯卡2022】首位聽障人士奪最佳男配角　日本《Drive My Car》奪最佳國際電影【不斷更新】

▲ 《Coda》演員Troy Kotsur奪男配角獎，由之前的最佳女配角尹汝貞頒發。（法新社）

第94屆奧斯卡頒獎典禮於香港時間3月28日早上舉行，今屆獎項提名，以《犬山記》（The Power of the Dog）獲得12項入圍居首，至於僅次《沙丘瀚戰》（Dune）有10項入圍競選。

而男女配角獎今早頒發，分別由《西城故事》（West Side Story）Ariana DeBose及《心之旋律》（Coda）奪得。

《心之旋律》講述聾啞人士家庭及其子女的故事，充滿人文關懷，被視為獎項黑馬。飾演戲中聽障者的的演員Troy Kotsur，本身確是聽障人士，這也是首次有聽障者獲奧斯卡獎項。

▲ 《沙丘瀚戰》

《沙丘瀚戰》奪技術獎

因為收視率和節目時長考量，今屆奧斯卡頒獎典禮提前公布最佳原創配樂、剪輯、美術設計、音效、妝髮、紀錄短片、動畫短片、實景短片得獎者，並預錄得獎感言於正式典禮播放剪輯片段，但有指此舉對入圍及得獎者不尊重，引起爭議。

《沙丘瀚戰》先拔頭籌，暫獲最佳原創配樂、最佳剪輯、最佳藝術指導、最佳音效、最佳攝影、最佳視覺效果6個獎項。

另外，分別由《神聖電視台》奪最佳化妝；《The Queen of Basketball》奪最佳紀錄短片落在身上；《The Windshield Wiper》獲最佳動畫短片；最佳短片為《The Long Goodbye》勝出。

▲ 《西城故事》

首位聽障男演員獲獎

至於典禮上第一項頒發獎項為最佳女配角，由《西城故事》（West Side Story）的Ariana DeBose奪得，這次也是她首次入圍奧斯卡。

男配角由《心之旋律》（CODA）Troy Kotsu奪得，並成為首位提名及奪獎的聽障男演員。

另外，日本電影《Drive My Car》奪最佳國際電影獎。

▲ 日本導演濱口龍介奪最佳國際電影。（法新社）

獎項名單（不斷更新）

最佳改編劇本：《心之旋律》

最佳原創劇本：《Belfast》

最佳服裝設計：《黑白魔后》奪最佳服裝設計

最佳實景短片：《On My Mind》

最佳國際電影：《Drive My Car》

最佳男配角：Troy Kotsur《Coda》

最佳短片:《The Long Goodbye》

最佳動畫短片：《The Windshield Wiper》

最佳化妝：《神聖電視台》

最佳紀錄短片：《The Queen of Basketball》

最佳藝術指導：《沙丘瀚戰》

最佳動畫短片：《The Windshield Wiper》

最佳動畫：《奇幻魔法屋》

最佳視覺效果：《沙丘瀚戰》

最佳攝影：《沙丘瀚戰》

最佳聲音：《沙丘瀚戰》

最佳女配角：Ariana DeBose

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