【第五波疫情】特首憂近日市面人流回升　籲市民忍耐待稍後可分階段放寬防疫措施

▲ 行政長官林鄭月娥。（右）

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（28日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席的官員包括食物及衞生局局長陳肇始、食物環境衞生署署長楊碧筠，以及衞生署署長林文健。

【12:00】

被問及同為國際金融中心的上海，其防疫措施有否值得參考的地方，她稱每一個地方的抗疫工作都有參考價值，但最終採取甚麼策略，要視乎香港情況。她說，每個城市都有其特質，香港是融通海內及海外，故本港抗疫應既通內地，亦連繫海外，方為成功抗疫策略。

至於本港是否需要再尋求中央援助派遣更多內地醫護人員來港？林鄭表示，亞博社區治療設施正在使用的病床數目正在增加，由原來的200多張增至約350張，如果仍需要人手協助，特區政府可以隨時向中央提出。

醫管局現時正評估人手，包括檢視現有專門診治新冠病人的醫院，人手是否足夠。如果足夠，就可以調配部分人到亞博社區治療設施。詳情即看：【下一頁】

【11:55】

林鄭強調，港府尚未放棄全民檢測，但選擇進行的時機十分重要，以達致最佳的效果，惟現時並無時間表，因為並不知這疫情何時會甚麼時候回落。如進行全民強制檢測，3個月內曾確診人士可獲豁免。

【11:50】

林鄭表示，擔心近日人流回升，又指距離4月21日放寬措施只有3至4星期，稍後則可分階段放寬防疫措施。她說，市民出街不是不可以理解，但要更加忍耐。若市民一定要外出，亦必須嚴守防疫的要求，減少跨家庭聚會。

【11:45】

港府將於4月1日起取消禁飛令，林鄭指，當局已聯絡酒店業界提供更多檢疫房間，包括早前已宣布的4,400間房，檢疫房間現共有約1萬間房；另有4間酒店共提供約1,600間房予外傭。被問及如何看待檢疫酒店坐地起價，林鄭指，酒店定甚麼市場價格，恐怕政府未能干預。詳情即看：【下一頁】

【11:42】

林鄭指，大埔廣福邨四廈先後四分之一居民染疫，稱常理都知道本港染疫人數不只100萬，料本港約大概四分之一人已染疫，即約180萬人口，相關數目仍對學者估計偏低。她承認，現時感染人數比現時公布的個案更多。詳情即看：【下一頁】

【11:40】

本港棺木需求每日約250個至300個，95%來自內地；其餘5%涉及本地製造及其他地方。

食環署於3月14日至26日期間，協調3,650個棺木由內地運至香港，現時本港棺木供應充足。

【11:30】

食物環境衞生署署長楊碧筠指，食環署負責急症室運往公眾殮房的運輸工作。屍體處理隊已由10隊增加至15隊 ，搬運人數增加五成，運輸車隊亦有增加，上星期已完成相關特別行動，屍體運送服務已回復正常。

火化服務方面，食環署轄下6個火葬場一般每日大概有130至140時段，目前每日以增加接近300個時段。當局希望和合石在4月初新增2個火化爐可以投入服務。

疫情爆發初期，食環署已聯同衞生防護中心更新處理屍體的指引，及後安排先後3次研討會予業界迎接挑戰。

東華三院寰宇殯儀館明起轉為新冠患者舉行葬禮服務的指定殯儀館。詳情即看：【下一頁】

【11:26】

富山公眾殮房安放了1,800個遺體。現時每日安排數十個遺體家屬會見及辦認名額，及後會增加至200個。

當局會為死者家屬提供情緒支援，電話為9814 1325，有關服務由3月22日起運作至4月30日，朝9晚9安排心理學家提供服務。

【11:24】

當局為增加公眾殮房的儲存空間，應變措施如下：

1. 由私營機構提供遺體儲存位置，包括東華三院提供了45個；2間護老院提供約40個

2. 沙田富山殮房附近設立新遺體儲存設施，放置61個冷凍櫃，增加額外2,700個遺體儲存位置

3. 興建富山殮房，額外增加800個遺體儲存位置，當中500個已提前在3月25日交付使用

遺體儲存量由原本1,350個增至4,600個。詳情即看：【下一頁】

【11:20】

衞生署署長林文健指，署方需要處理遺體的數目在過去一個月以倍數增加，並作出以下三方面的措施：

1. 增加公眾殮房的儲存空間

2. 減省流程及增加人手

3. 為有需要的市民提供情緒輔導

【11:18】

林鄭向染疫離世人士表示深切慰問。

【11:14】

林鄭指，自願快速抗原測試為有用的普及篩查工具，政府倉庫每日供應快速抗原測試套裝100至200萬包，予前線公務員及高風險人士每天做；經民政事務總署按污水病毒檢測派發累計共1000萬包；派發100萬個抗疫物資包予家居隔離及家居檢疫的染疫者及密切接觸者，當中涉約600萬包快速抗原測試套裝；及後向全港市民派發的防疫物資包內含7,000萬套自願快速抗原測試包，呼籲市民多用。

【11:13】

自第五波疫情以來，食物及衞生局就著2,118個地點發出強檢公告。最近強檢當天，3月25日發現初步陽性個案佔整體的6.3%，認為強檢公告仍然是有效工具。

【11:12】

多次圍封強檢以來，有約2,800名居民並無遵循限制強檢公告，佔整體受檢人士的3.5%；16,710戶並無應門，佔整體10.5%。

【11:08】

林鄭介紹，每一次圍封強檢有三步曲，涉及3次新聞公布。第一次由食物及衞生局局長發出限制強制檢測公告。第二次已居民已進行採樣；第三次已完成執法行動。第五波疫情以來當局共做287次圍封強檢，平均每日3至4日，17次時長超過1日。本港近日初步陽性比例持續下降，下降至單位數，惟需留意有特定人數早前已染疫而無需強檢。

【11:05】

林鄭匯報病毒檢測工作，稱本港的核酸檢測的化驗能力每日達30萬次。檢測工作分為兩大部份，一為強制，其中分為圍封強檢及強制檢測公告。另一部份為非強制部份，包括市民核酸檢測方面的願檢盡檢，另一為快速抗原測試。

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記者：陳葆琳