【第五波疫情】特首：大埔廣福邨四廈先後1/4居民染疫　承認全港感染人數多於呈報宗數【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥。

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（28日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展。

【11:45】

被問及如何看待檢疫酒店坐地起價，林鄭指，酒店定甚麼市場價格，恐怕政府未能干預。

【11:42】

林鄭指，大埔廣福邨四廈先後四分之一居民染疫，認為常理都知道本港染疫人數不只100萬，料本港約大概四分之一人已染疫，即約180萬人口，相關數目仍對學者估計偏低。她承認，現時感染人數比現時公布的個案更多。

【11:40】

本港棺木需求每日約250個至300個，95%來自內地；其餘5%涉及本地製造及其他地方。

食環署於3月14日至26日期間，協調3,650個棺木由內地運至香港，現時本港棺木供應充足。

【11:30】

食物環境衞生署署長楊碧筠指，食環署負責急症室運往公眾殮房的運輸工作。屍體處理隊已由10隊增加至15隊 ，搬運人數增加五成，運輸車隊亦有增加，上是期已完成相關特別行動，現有關工作已回復正常。火化服務方面，當局希望和合石在4月初新增2個火化爐可以投入服務。

疫情爆發初期，食環署已聯同衞生防護中心更新處理屍體的指引，及後安排先後3次研討會予業界挑戰。

東華三院寰宇殯儀館明起轉為新冠患者指定舉行葬禮的服務。

【11:26】

富山公眾殮房安放了1,800個遺體。現時每日安排數十個遺體家屬會見及辦認名額，及後會增加至200個。聯合辦事處辦公時間亦會延長。當局亦為設立熱線為家屬朝九晚九提供情緒支援服務。

【11:24】

為增加公眾殮房的儲存空間，應變措施如下：

1. 私營機構提供，包括東華三院提供了45個遺體儲存

2. 設立新的遺體儲存措施

3. 尋得新儲存位置，額外增加800個

遺體儲存量由原本1,350個增至4,600個。

【11:20】

衞生署署長林文健指，署方需要處理遺體的數目在過去一個月以倍數增加，並作出以下三方面的措施：

1. 增加公眾殮房的儲存空間

2. 加流程及增加人手

3. 為有需要的市民提供情緒輔導

【11:18】

林鄭向染疫離世人士表示深切慰問。

【11:14】

林鄭指，自願快速抗原測試為有用的普及篩查工具，政府每日供應快速檢測100至200萬包，經民政事務總署派發累計共1000萬包，透過抗疫物資包派發的涉及50至60萬包，及後會派發的抗疫包內含7,000萬套自願快速抗原測試包，呼籲市民多用。

【11:12】

多次圍封強檢以來，有約2800名居民並無遵循強檢公告，佔整體受檢人士的3.5%；1.6萬人並無應門，佔整體10.5%。

【11:08】

林鄭介紹，每一次圍封強檢有三步曲，涉及3次新聞公布。第一次由食物及衞生局局長發出限制強制檢測公告。第二次已居民已進行採樣；第三次已完成執法行動。第五波疫情以來當局共做287次圍封強檢，平均每日3至4日，17次超過1日，初步陽性比例持續下降，下降至單位數，惟需留意有特定人數早前已染疫而無需強檢。

【11:05】

林鄭匯報病毒檢測工作，稱本港的核酸檢測的化驗能力每日達30萬次。檢測工作分為兩大部份，一為強制，其中分為圍封強檢及強制檢測公告。另一部份為非強制部份，包括市民核酸檢測方面的願檢盡檢，另一為快速抗原測試。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：