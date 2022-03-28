【封區檢測】荃灣梨木樹二邨松樹樓、大埔廣福邨廣仁樓圍封強檢　大埔廣福邨廣義樓約3.3%住戶染疫【不斷更新】

▲ 居民落樓檢測。（ 梁偉榮攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【16:05】大埔廣福邨廣仁樓圍封強檢

大埔廣福邨廣仁樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午4時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上10時前接受檢測。政府目標是在明日（29日）約中午12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:30】荃灣梨木樹（二）邨松樹樓圍封強檢

荃灣梨木樹（二）邨松樹樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告，目標是在明日（29日）約下午1時完成此行動，當局會視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:24】大埔廣福邨廣義樓無人未進行強制檢測

大埔廣福邨廣義樓約中午12時完成強制檢測行動。政府共檢查了397名受檢人士的檢測報告，並無發現有人未進行強制檢測。相關執法行動於約下午2時完成。

政府亦提醒沒有應門的50戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【12:20】粉嶺牽晴間第五座有4人未進行強制檢測

粉嶺牽晴間第五座約上午10時完成強制檢測行動。政府共檢查了74名受檢人士的檢測報告，發現有4人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於約中午12時完成。

政府亦提醒沒有應門的28戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【12:10】大埔廣福邨廣義樓約3.3%住戶染疫

大埔廣福邨廣義樓1,187名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現39宗陽性檢測個案和6宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪731戶，當中50戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:27】香港仔鴨脷洲邨利添樓約7%住戶染疫

香港仔鴨脷洲邨利添樓981名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現69宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約720戶，當中92戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:00】粉嶺牽晴間第五座約0.3%住戶染疫

粉嶺牽晴間第五座有549名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪224戶，當中28戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組