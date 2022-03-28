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【奧斯卡2022】韋史密夫首獲金像獎影帝　《王者世家》演網球姊妹花嚴父

娛樂 11:20 2022/03/28

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《王者世家》

94屆奧斯卡頒獎典禮於香港時間28日早上舉行。今屆獎項提名，以《犬山記》獲得12項入圍居冠，至於僅次《沙丘瀚戰》（Dune）有10項入圍競選。而奧斯卡影帝由黑人男星韋史密夫（Ｗill Smith》《王者世家》（King Richard）獲得。

最新影片：吳海昕訪問

韋史密夫稱帝

兩獲金像提名的巨星韋史密夫，在《王者世家》再度展現其能收能放的演技，今次終首位獲奧斯卡最主角獎。

電影改編自國際網壇傳奇姊妹莎蓮娜（Serena Williams）和維納絲（Venus Williams）的真實經歷，韋史密夫正是演這對網壇姊妹的嚴父，如何訓練出兩位有史以來最有天賦的運動員， 並推向大滿貫關鍵的世界巔峰，以至最後永久改變了網球壇歷史。

另外，頒獎禮發生小插曲，韋史密夫不甘太太被嘲衝上台打最佳紀錄片頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）。詳情按此\

茜嘉積絲婷封后

最佳女主角方面，則由謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）的傳奇片《神聖電視台》打敗妮歌潔曼及姬絲汀史釗域奪影后。戲中謝茜嘉演傳奇傳道人Tammy Faye創辦宗教電視台的經歷，並由年青演到老，挑戰演技。

而男女配角獎今早頒發，分別由《西城故事》（West Side Story）Ariana DeBose及《心之旋律》（Coda）奪得。

謝茜嘉積絲婷《神聖電視台》

撰文 : TOPick柴犬出動

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