【第五波疫情】衞生署過去一個月處理遺體數目倍增　如毋需解剖兩日內可取火葬紙盼可快流程

▲ （資料圖片)

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（28日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席的官員包括食物及衞生局局長陳肇始、食物環境衞生署署長楊碧筠，以及衞生署署長林文健。即看：【下一頁】

衞生署署長林文健表示，第五波疫情有很多病人在急症室離世，包括到達醫院前離世的個案，一般要送到公眾殮房，署方需要處理遺體的數目在過去一個月以倍數增加，並作出以下三方面的措施，包括盡快增加公眾殮房的容量、極速希望提升流程處理方面及增加人手，以盡快辦理先人後事手續，以及為有需要的市民作情緒輔導。

在增加公眾殮房的容量方面，他說署方3間公眾殮房提供提供506個固定遺體儲存空間，第五波疫情已重開九龍公眾殮房，以及增設20個流動冷凍雪櫃，額外增加240個遺體儲存空間，再加上其他空間，當時已增至1350個遺體儲存空間，但由於遺體上升數目快，故仍是不敷應用。而東華三院在3月1日起提供了45個在殯儀遺體儲存的空間，亦有兩間護老院提供約40個遺體儲存空間。

另外，在得到公務員的部門幫忙，署方已在沙田富山殮房附近設立了一個新的遺體儲存設施，放置了61個冷凍櫃，增加了額外2700個遺體儲存位置；另正建新的富山殮房額外提供800個位置，當中500個已提前在3月25日前交付使用，即已增至4600個遺體儲存的空間。

至於利順流程及增加人手方面，他說如有市民在急症室離世，流程會是需由警方聯絡家屬，作辨認遺體等，再由法醫官向死因官呈報等作批准領取遺體。為加快流程，當局已馬上調配署方約70名同事幫忙，已加開了周六領取遺體的時段。署方也與死因庭制定了一定措施，如毋需解剖，兩日內可取火葬紙，盼可快流程。

他說，富山公殮房附近設立了一個新的遺體儲存設施，至今已安放了1800個遺體，家屬已陸續到上址作遺體辨認，現時每日安排數十個遺體家屬會見及辦認名額，及後會增加至200個。

他又說，明白家屬面對離世家人的需要，當局會為其提供支援，電話為98141325，有關服務由3月22日起運作至4月30日，當局會安排心理學家為有關人士作情緒支援。

【湊得輕鬆啲】不忍家長徬徨無助為染疫兒童面診 3孩醫生爸獲封仁醫︰幫人好緊要

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩