【第五波疫情】東華三院寰宇殯儀館明日起轉作指定殯儀館　增設靈堂處理殯葬事宜

▲ 食物環境衞生署署長楊碧筠。

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（28日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席的官員包括食物及衞生局局長陳肇始、食物環境衞生署署長楊碧筠，以及衞生署署長林文健（詳情即看：【下一頁】）。

本港第五波疫情下已逾7,000人去世，在處理死者遺體上，食物環境衞生署署長楊碧筠表示，食環署主要負責將急症室的屍體運往公眾殮房，食環署原有10隊屍體處理隊，一直都是24小時運作，由2月底開始大幅增加人手以及外聘承辦商幫忙，屍體處理隊增加為25隊，搬運人手亦增加5成，在上星期已完成這個特別安排，目前屍體運送服務已回復正常。

在火化服務上，楊碧筠指，食環署轄下一共有六個火葬場，除了使用量極低的長洲火葬場外，其他火葬場一般每日大概有130至140時段等，由於疫情嚴峻，食環署已逐步將火化時段增加，目前每日以增加接近300個時段，情況幾乎是24小時運作。

在殯儀業界溝通上，食環署一共與殯儀業界舉行了三次研討會。另外，很高興看到東華三院寰宇殯儀館明日起轉為感染新冠病毒離世人士的指定殯儀館，楊碧筠很感激東華三院願意提供場地以及增設靈堂。

在棺木供應上，由於兩地疫情關係，棺木運送香港曾經出現阻滯，香港平均每日需要用到棺木大概250至300副，有九成五是由內地提供。食環署當知悉棺木運送上出現問題時，已經立即與內地方面溝通，在3月14至26日食環署協調了3,000多副棺木運來香港，目前香港棺木供應穩定。

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記者：李榮忠