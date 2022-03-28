【抵港檢疫】特首：至今已提供1萬間檢疫酒店房間　政府不會干預酒店房價

▲ 行政長官林鄭月娥。

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（28日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展。即看:【下一頁】

港府早前公布4月1日起取消禁飛令，林鄭在記者會上回應有關事宜，指當局已聯絡酒店業界提供更多檢疫房間，早前亦已宣布已找多4400間房，即檢疫房間已達至1萬間房；另有4間酒店會專門給予外傭，共1600間房，認為有關數量是非常高，是一個合理的水平，而當局也會密切監察有關情況，如有空間可增加會盡量增加。

愈多房就愈多人返黎，風險就會稍為再高，會密切監察有關情況。

她又說，當局不會為酒店作出補貼，而港府也難以干預房間的價格。食物及衞生局局長陳肇始表示，檢疫酒店是一個外防輸入的措施，當局對酒店的要求或數目等也是策略之一，指以往亦有檢疫酒店是額滿，酒店的營運也是暢順。

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