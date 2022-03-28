  • 18°C
香港時間 : 2022328日 (週一) 13:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地醫護】特首：如有需要將向中央申請更多內地醫護來港　具體情況由醫管局評估

社會 12:12 2022/03/28

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

林鄭月娥指在內地醫療團隊協助下，亞博館病床增至350多張。

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（28日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席的官員包括食物及衞生局局長陳肇始、食物環境衞生署署長楊碧筠，以及衞生署署長林文健。

林鄭月娥表示，醫管局在內地醫療團隊協助下，亞洲博覽館治療設施使用中的病床正在增加，由最初200多張病床，以增加至350多張。

林鄭月娥指，若仍需要開放更多醫療設施，可以再跟中央申請醫療團隊來港協助，具體情況要按醫管局人手而決定，若人手足夠就不用再申請內地醫療團隊支援。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【第五波疫情】東華三院寰宇殯儀館明日起轉作指定殯儀館　增設靈堂處理殯葬事宜
今日 11:45
【第五波疫情】東華三院寰宇殯儀館明日起轉作指定殯儀館　增設靈堂處理殯葬事宜
【第五波疫情】衞生署過去一個月處理遺體數目倍增　如毋需解剖兩日內可取火葬紙盼可快流程
今日 11:30
【第五波疫情】衞生署過去一個月處理遺體數目倍增　如毋需解剖兩日內可取火葬紙盼可快流程
【抵港檢疫】特首：至今已提供1萬間檢疫酒店房間　政府不會干預酒店房價
今日 11:57
【抵港檢疫】特首：至今已提供1萬間檢疫酒店房間　政府不會干預酒店房價

你可能感興趣

【第五波疫情】東華三院寰宇殯儀館明日起轉作指定殯儀館　增設靈堂處理殯葬事宜
今日 11:45
【第五波疫情】東華三院寰宇殯儀館明日起轉作指定殯儀館　增設靈堂處理殯葬事宜
【第五波疫情】衞生署過去一個月處理遺體數目倍增　如毋需解剖兩日內可取火葬紙盼可快流程
今日 11:30
【第五波疫情】衞生署過去一個月處理遺體數目倍增　如毋需解剖兩日內可取火葬紙盼可快流程
【抵港檢疫】特首：至今已提供1萬間檢疫酒店房間　政府不會干預酒店房價
今日 11:57
【抵港檢疫】特首：至今已提供1萬間檢疫酒店房間　政府不會干預酒店房價
治療 疫情 香港經濟日報 林鄭月娥

最高瀏覽

【生活智慧】林盛斌疑惑一卷廁紙應向外或向內拉　「廁紙之父」解開130年秘密
18:12 2022/03/27
【生活智慧】林盛斌疑惑一卷廁紙應向外或向內拉　「廁紙之父」解開130年秘密
【超市大搜查】天氣潮濕牆身出水　消委會推介7款抽濕機「最抽得」
15:32 2022/03/26
【超市大搜查】天氣潮濕牆身出水　消委會推介7款抽濕機「最抽得」
【方艙I love you】曾大讚青衣方艙媲美私家醫院　網絡歌手晴天林改編肥媽名曲獲讚
16:30 2022/03/27
【方艙I love you】曾大讚青衣方艙媲美私家醫院　網絡歌手晴天林改編肥媽名曲獲讚