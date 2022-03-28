【內地醫護】特首：如有需要將向中央申請更多內地醫護來港　具體情況由醫管局評估

▲ 林鄭月娥指在內地醫療團隊協助下，亞博館病床增至350多張。

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（28日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席的官員包括食物及衞生局局長陳肇始、食物環境衞生署署長楊碧筠，以及衞生署署長林文健。

林鄭月娥表示，醫管局在內地醫療團隊協助下，亞洲博覽館治療設施使用中的病床正在增加，由最初200多張病床，以增加至350多張。

林鄭月娥指，若仍需要開放更多醫療設施，可以再跟中央申請醫療團隊來港協助，具體情況要按醫管局人手而決定，若人手足夠就不用再申請內地醫療團隊支援。

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記者：李榮忠