【回南天】天氣潮濕浴巾毛巾易發霉滋生霉菌　兩周不換含菌量驚人比馬桶髒12倍

春天天氣潮濕，地板、牆身出水，室內相對濕度高，家中不少物品易發霉，而「濕氣重」的浴室更是發霉的重災區！有研究發現，使用2星期的浴巾毛巾上驗出12萬個菌落，比馬桶髒12倍，醫生指若觸碰暗瘡等傷口，最嚴重可能導致皮膚發炎。

天文台今日（28日）表示，一道雷雨帶今早影響本港，各區錄逾20毫米雨量，新界北部雨勢較大，超過40毫米雨量，同時受東北季候風等影響，天氣清涼，氣溫約15至17度。今日仍有一道雨帶覆蓋華南地區，天色會多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。今天氣溫介乎15至19度，相對濕度96%。

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台媒早前報道，平日使用浴巾毛巾時不難發現上面有黑點，這是長期未更換毛巾而滋生在浴巾毛巾上的霉菌孢子，孢子更可存活2個月到2年。節目將分別使用過1次、1星期及2星期的浴巾毛巾，交由暐凱FSI檢驗所檢測，將浴巾毛巾裡的微生物培養24小時，驗出當中的生菌數。

結果發現，使用1日的浴巾毛巾生菌數只有2個。一星期才換一次浴巾毛巾，上面的生菌數總共5600個。若2星期都不換，生菌數就高達12萬個。乾淨的馬桶有1萬個生菌，因此使用2星期的浴巾毛巾上的細菌量，足足是馬桶細菌的12倍。

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負責是次檢測的暐凱FSI檢驗所博士何中平表示，12萬菌落中部分或有病原性，有些更是霉菌。台灣皮膚科醫生盧靜怡稱，如身上的暗瘡或破皮傷口被這些毛巾摩擦，就會把細菌帶到更深的地方，造成毛囊發炎，再嚴重一點就會導致蜂窩性組織炎。她建議浴巾毛巾應使用1至2天就更換洗一次，並一星期用熱水煮沸殺菌一次。

另內地亦曾進行類似測試。《江蘇公共新聞》記者早前準備了使用0個月、1個月、3個月、6個月、12個月的毛巾，以及一條使用12個月的浴巾，把樣本交給實驗室，主要檢測：總含菌量、大腸杆菌、金黃葡萄球菌及白色念珠菌。

檢測結果顯示，5條使用過的毛巾均檢出大腸杆菌。使用了12個月的毛巾，更檢出金黃葡萄球菌，含菌量高達140萬。

南京疾病預防控制中心微生物檢驗科副主任技師雍瑋表示，由於毛巾是個纖維的管狀結構，利於儲納水，這個濕的環境是利於細菌生長的。她建議毛巾應每2、3個月便更換一次，並不要與他人共用。每星期都應徹底清洗毛巾、暴曬，因為太陽的紫外線對殺菌很有效果。如果覺得不夠徹底，也可以將毛巾煮5至10分鐘，便有效殺滅毛巾上的致病菌。

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責任編輯：羅嘉欣