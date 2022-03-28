【第五波疫情】政府試行圍封期間上門接種疫苗　聶德權：長者打針後可由義工負責觀察

▲ 政府試行圍封間上門接種疫苗，聶德權：長者打針後可由義工負責觀察。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，港府昨日公布多項谷針措施，包括上門為長者及行動不便人士接種疫苗、在圍封期間後，為有需要人士登記及安排上門接種疫苗。公務員事務局局長聶德權表示，目前推動接種疫苗的對象是「一老一幼」，他指在坊間都有社福機構進行家居接種計劃，當局會參考其運作經驗，期望可以提高長者接種率，做到「一個不漏」。

聶德權在一個電台節目表示，目前70歲以上長者接種率有7成，惟仍有20萬長者未接種，他們未必不想打針，可能是礙於病患或殘疾未能到社區疫苗接種中心或流動接種站，當局推出的家居接種計劃，策略對象就是為行動不便的70歲以上長者及殘疾人士上門打針，希望做到一個不漏。

現時70歲以上，打了一針只有百分之71、即約七成；如果計至少到九成，都仍有兩成70歲以上未打針，已經約有二十萬人。現時針對這二十萬未曾接種第一針、70歲以上長者，他們接種疫苗很重要，因為大家看到感染後死亡率很高，如果未打針。

聶德權指，在坊間都有社福機構進行家居接種計劃，提供上門服務，跟進約6,000宗個案，政府會參考相關的經驗。他指，暫時未估計到會有多少人需要此項上門打針服務，因此要首先要找出服務對象，經接觸及登記後，掌握了群組及編配好醫護等，就可安排上門打針。而現時上門接種服務只提供科興疫苗，不排除日後安排復必泰疫苗的上門接種。

在坊間都有社福機構，社聯及香港醫學組織聯會，進行家居接種計劃，所謂先行先試，他們做的時候，我們都會看其運作經驗，有助我們推展這計劃。

本周起，政府將試行在圍封強檢期間，為有需要人士登記及安排上門接種疫苗。聶德權稱，要先理順接種流程，逐步推展計劃，初期會每日先找一幢大廈試行以便熟習流程，再複製至其他圍封的大廈。至於醫護人手，他說長者打針後，可以由義工負責15分鐘觀察，未必要安排醫護留守。

在社區疫苗接種中心一日打數萬針甚至十萬針也好，其實那些休息時間，基本上都沒甚麼事，所以最重要是不一定需要護士留守，可安排其他義工或志願人士可以留下看著有事即時可聯繫醫生護士，能做到支援，也可以這樣做。

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記者：李榮忠