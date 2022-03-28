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【IB考試】IB CHEM將於5月18日舉行 專家教2個應試技巧

海外升學 10:31 2022/03/28

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2022年度化學科IB考試將於5月18日舉行。

2022年度化學科IB考試將於5月18日舉行，相信同學們已經進入最後備試階段，今天筆者請來HKExcel生物化學科專家Karina 和同學們分享2個化學應試小技巧。

前文後理

在試卷二中，同學們可以用後半部份的題目內容幫助推敲前面題目的答案。例如在2019年有關Born-Haber cycle的題目裡有一條寫到：

The standard enthalpy of formation of sodium oxide is −414kJmol−1. Determine the lattice enthalpy of sodium oxide, in kJ mol−1, using section 8 of the data booklet and your answers to (d)(i). [2]
 (If you did not get answers to (d)(i), use +850kJmol−1 and +600kJmol−1 respectively, but these are not the correct answers.

雖然題目明確寫到 part (d)(i)的答案並非+850kJmol−1 and +600kJmol−1 ，但如果你的答案與它們偏差太多，就應該馬上核對前方題目是否有任何出錯的地方。

最新影片推介：

一切從簡

由於試卷一(選擇題)不能使用計數機，很多數學能力欠佳的同學在計數部分遇上不少困難，尤其是數學選修MAI 的同學，有些過分倚賴使用計數機。計算時要把數字盡量簡化，例如Avogadro Constant = 6.02 x 1023 應約簡成6 x 1023 。

由於試卷目的是為了測試同學的化學概念，如果同學們在解題中發現當中牽涉複雜的計算，就要多加注意。例如在計算mole 數時（mole = mass / molar mass）。如果mass 除molar mass後的答案為無盡數，那就很大機會出錯了。

希望以上的小技巧能夠有助同學在化學科爭取到更佳成績。

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撰文 : Karina HKExcel生物化學科專家

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