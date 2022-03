【IB考試】IB CHEM將於5月18日舉行 專家教2個應試技巧

2022年度化學科IB考試將於5月18日舉行,相信同學們已經進入最後備試階段,今天筆者請來HKExcel生物化學科專家Karina 和同學們分享2個化學應試小技巧。

前文後理

在試卷二中,同學們可以用後半部份的題目內容幫助推敲前面題目的答案。例如在2019年有關Born-Haber cycle的題目裡有一條寫到:

The standard enthalpy of formation of sodium oxide is −414kJmol−1. Determine the lattice enthalpy of sodium oxide, in kJ mol−1, using section 8 of the data booklet and your answers to (d)(i). [2]

(If you did not get answers to (d)(i), use +850kJmol−1 and +600kJmol−1 respectively, but these are not the correct answers.