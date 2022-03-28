【求子辛酸】女星日食25粒藥肚皮無數針孔　歷流產做最後一次試管嬰兒

▲ 趙小僑希望做最後一次試管嬰兒。

生孩子，成為父母是不少夫婦婚後的願望，42歲台灣女藝人趙小僑及大12年的丈夫劉亮佐，婚後5年來一直用盡各種方法，包括人工受孕、試管嬰兒等，去年一度成功懷孕，最終卻不幸流產。直至近日，他們決定再嘗試試管嬰兒，希望能誕下孩子。

趙小僑和劉亮佐一直被笑稱為「美女與野獸」，兩人相差12年，因此外界不看好這段感情，但仍無阻兩人關係，拍拖6年後於2017年結婚。劉亮佐原有一名兒子，趙小僑與現時19歲的繼子感情亦相當要好，更早就將他視如己出。

自婚後，趙小僑和丈夫一直希望再生小孩，陪伴繼子成長之餘，亦希望將來繼子在照顧長輩上有同輩家人可商量。

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日食25粒藥

據台媒報道，自3年前，她就開始嘗試不孕症治療，看過西醫、中醫調理，其後更嘗試試管嬰兒方法，自己打排卵針，在子宮扎了數百針，並一日吃25粒藥，最終取出50多顆卵子，但都無法成功懷孕。而每次吃藥和打針都會有副作用，需要休息一段時間才能下床。

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為了休養，她推掉熱愛的戲劇演出，也不積極參與影視工作。好不容易於去年2月成功懷孕，她當時在IG公布喜訊，並分享心聲，她坦言身邊的人，包括老公和繼子，都不忍心看她打那麼多針和吃藥，都勸她放棄。不過她卻認為，過了40歲的她愈來愈清楚自己生命中最重要的事，

我只能說這一路以來真的非常辛苦，也完全能體會非常多和我有一樣的狀況想要有寶寶的媽媽們的身心狀態。

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最後一次試管嬰兒

可惜，最終在懷孕4個月時，胎兒突然無心跳，趙小僑經歷引產的陣痛、出血，一度陷入情緒低潮，幸在老公陪伴下慢慢走出陰霾。休養一年後，趙小僑再次宣布，會嘗試試管嬰兒，劉亮佐表示，太太不時會問他要不要再嘗試，但他看著太太辛苦備孕，感到不捨，因此跟她約定這是最後一次。

我希望是最後一次，真的不能再一次了，因為打針、吃藥都會害她變形且發腫，而且去年那一次的胎停的，現在還有陰影，所以真的最後一次……不能再有另外的可能性，太可怕了。

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責任編輯︰王明芳