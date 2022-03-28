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【奧斯卡2022】《Drive My Car》最佳國際電影獎　睽違13年日本電影再獲獎

娛樂 10:36 2022/03/28

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《Drive My Car》

第94屆奧斯卡頒獎典禮於香港時間3月28日早上舉行，今屆最佳國際電影獎由濱口龍介執導的日本片《Drive My Car》以大熱姿態奪得。

這是繼瀧田洋二執導的《禮儀師之奏鳴曲》後，睽違13年再有日本電影獲得此獎項。

最新影片：吳海昕專訪

《Drive My Car》導演濱口龍介上台領獎，男主角西島秀俊及一眾演員亦有出席典禮。

改編自村上春樹短篇小說集《沒有女人的男人們》同名篇章的電影《Drive My Car》，故事講述舞台劇演員兼導演家福（西島秀俊飾）與妻子過著幸福美滿的生活，卻因愛妻驟逝而灰心喪志，妻子遺下的一盒卡式帶成為他思憶舊日時光的媒介。

兩年後，家福遇上了寡言的女司機美沙紀 (三浦透子飾)，在盛載亡妻回憶的車上，兩個陌生人的簡短交流演變為坦率的懺悔，家福並逐漸發現妻子生前的秘密。

導演濱口龍介前作《偶然與想像》曾獲康城影展最佳劇本獎、費比西國際影評人獎及天主教人道精神獎，今次憑
《Drive My Car》再度揚威國際。

撰文 : TOPick柴犬出動

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