【第五波疫情】孔繁毅料兩三周後單日病例會回落至三位數　惟相信每年冬季須打加強劑

▲ 港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅。（資料圖片)

本港疫情逐步回落，連續2日單日確診降至4位數，昨再多8,037宗確診；衞生防護中心形容是好現象，惟目前個案水平顯示社區仍有大量傳播鏈，認為現沒有條件去放寬任何社交距離措施，希望市民保持高度警覺，減少跨家庭聚集，提醒市民若放鬆，疫情有可能會出現反彈。

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅今早（28日）接受電台訪問時指，疫情整體趨勢向好，惟相信仍有相當多的感染者留在社區，回落速度將會放緩，預計要兩至三個星期後，單日病例才會回落至三位數；而當80歲或以上長者的疫苗接種率，如可在4周內達到9成，再配合現時社交距離措施，相信疫情能加快回落速度。

他表示，雖然外出的人數增加，但如果市民外出時都有戴口罩、遵守防疫措施等，相信反彈的機會較少：

相信再堅持這數個星期，反彈的機會會更少。

孔繁毅稱，若在6月時已有9成人已接種3針疫苗，包括長者的疫苗接種率也能超過90%，而全港染疫人數亦達到約400萬至500萬人，相信屆時每日新增的個案只有100宗以下、社交距離措施亦已放援且沒有反彈，即已達至群體免疫，市民在室外毋須再戴口罩，包括讓食肆回復100%入座率、容許最多12人一桌，以及重開所有康樂設施，並讓學校恢復面授。

不過他強調，疫情不會完結，相信日後市民在每年冬季前都要接種加強劑，並預計本年底將有針對Omicron的第二代疫苗，若屆時本港該針接種率同達9成，便可視新冠病毒為為風土病，並強調穩控感染和重症數字會是抗疫對策。

屆時也要根據當時的病毒株製做疫苗。

香港大學醫學院早前推算，本港至今已有440萬人感染新型冠狀病毒，孔繁毅認為，政府計算本港整體死亡率時，不應該用政府所掌握的100萬染疫人數作分母，因為實際感染人數可能已超過400萬，確實死亡率應只是約0.18%，比每年流感的死亡率高少少。

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記者：郭詩詩