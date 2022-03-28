【齊心抗疫】關注港人疫情精神健康　Mind HK推線上工作坊及免費資源【內附連結】

▲ 一連3節的網絡工作坊由精神科醫生、心理學家等主持，協助港人以正面態度對抗疫情。（相片來源：Mind HK）

第五波疫情持續肆虐，對市民的精神健康帶來多方面影響。香港精神健康慈善機構Mind HK於4月期間將推出一系列網絡工作坊和研討會，以及中英雙語網上資源，伙港人提供在疫情下常見的精神健康問題提供相關的資訊及貼士。

▲ 慈善機構Mind HK，將於4月期間推出一系列有關精神健康的網絡工作坊和研討會。（相片來源：Mind HK）

一連3節的網絡工作坊由精神科醫生、心理學家、公共衛生專業人員等主持，與參加者探討不同精神健康及自助主題，主題涵蓋識別疫情期間面對的個人挑戰、管理壓力和不確定性的方法、面對過多新聞資訊的方法、預防情緒低落的行為策略等。網絡研討會內容則包括疫情帶來的挑戰和壓力源、如何支援他人和管理人際關係，以及有關照顧自己身心健康的小貼士。

▲ COVID-19疫情精神健康資訊站設有一些建議，讓港人在疫情下保持精神健康。（相片來源：Mind HK）

Mind HK同時推出了 COVID-19疫情精神健康資訊站，為有需要人士提供進一步的精神健康支援。不同實用資訊包括如何面對抗疫疲勞及焦慮、強制隔離貼士，以及在確診後如何照顧精神健康等，備有中英雙語版本。

活動現已開放報名，將於4月不同日子舉行，費用$100，可瀏覽官方網站報名。

網址：www.mind.org.hk/zh-hant/mind_hk_events/



記者：張頌婷