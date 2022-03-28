【Emily in Paris】Lily Collins紐約時裝周撑場睇騷　Ralph Lauren襯Cartier成型格擔當

憑NETFLIX劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）紅透全球的Lily Collins，給世界級名牌包起全身是正常事，不過現實中的她，其潮流結界又怎會只限於巴黎？雖然她祖籍屬於英國，不過年幼隨母親移居到美國洛杉磯（Los Angeles）早已對美式潮流暸如指掌，日前紐約時裝周開鑼，她即現身撐場。

▲ 去年9月結婚照所穿的婚紗出自Ralph Lauren，今年孖老公一起看Ralph Lauren的FW22時裝騷。（圖片：IG@lilyjcollins）

當然，山長水遠出席Ralph Lauren FW22的時裝騷，全因去年9月跟丈夫Charlie McDowell結婚時，她所穿的一襲靚到爆的婚紗，就是出自美國時裝大師Ralph Lauren之手，懂感恩的Lily Collins，日前跟丈夫一起出席Ralph Lauren FW22時裝騷，更識造地一身中性Tuxedo打扮出席製造話題。

▲ Emily指定動作——手機自拍，頸上的就是出自卡地亞的LOVE系列。（圖片：IG@williegeist／品牌提供）

而在紐約期間，她為與丈夫合作的新戲《Windfall》做宣傳，接受美國NBC電視台《Sunday Today》主持Willie Giest邀請，身穿橙色Ralph Lauren西裝套裝，潮襯Cartier LOVE 18K玫瑰金頸鏈，鏡頭下不難見到LOVE的蹤影。而往拍攝場地前，更意外地被拍到她手拿着剛做代言人的Panthere美洲豹手袋！Lily Collins世界級識做代言人，當之無愧。

▲ Panthere美洲豹手袋在歐盟境內採購原料，確保在供應鏈各個環節全部尊重人權，其皮革原料的生產過程中保護環境。（小型款：$24,200、迷你款：$21,000／圖片品牌提供）

值得一提，是次Panthere美洲豹手袋三月才剛剛推出，由Cartier藝術總監Marlin Yuson負責設計，利用品牌的高級Palmelatto靚皮設計成的梯形袋形，手袋釦環以「C」字形配上立體美洲豹的形態，有兩個尺寸（小型款跟迷你款）外，更有4色選擇（黑色、櫻桃紅色、綠色同淡粉紅色）。

記者：黃鑑江