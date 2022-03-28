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【母愛真偉大】鍾嘉欣首次分享生大女驚險過程　產後流血暈倒拒做重建手術

娛樂 11:31 2022/03/28

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鍾嘉欣生大女過程好驚險。

鍾嘉欣（Linda）自從2015年底與任職脊醫的Jeremy結婚後，分別為Jeremy誕下一女Kelly及一子Jared，一家四口幸福美滿。

此後，Linda專心照顧家庭，淡出幕前演出，早前鍾嘉欣相隔6年再度回「娘家」TVB拍攝《星空下的仁醫》，其演技更上一層樓獲網民激讚，更是大家心目中的視后。

雖然不知Linda何時再現幕前，不過她不時在其開設的個人YouTube頻道分享點滴，近日Linda便首次分享生大女Kelly的經歷。

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【星空下的仁醫2】鍾嘉欣失視后心灰拒回大台　鄭嘉穎馬國明撞檔期續集大換血

分享生大女過程

鍾嘉欣憶述，生Kelly前一晚不斷感受到宮縮的感覺，但由於當時在溫哥華的醫院要求子宮口要擴張至5厘米方可入院，故Linda忍着等了一晚，惟早上實在太痛，她決定入院，豈料她在吃早餐時下體流血，被奶奶勒令即刻去醫院。

到了醫院後，原來子宮口已擴張至8厘米，等擴張至10厘米便可分娩，而Linda表示整個分娩過程非常痛苦，全程要吸氧氣，但她依然很堅強沒有大哭和尖叫，只叫護士在黑板上寫上Kelly的名字，並畫上心形圖案，只想將女兒安全地帶到世界，同時想住母親也有過相同的經歷，再加上丈夫的鼓勵，才完成分娩。

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拒絕做重建手術

隨後，Linda休息一小時後往洗手間，途中她不斷流血，到了洗手間後更暈倒，幸好當時老公Jeremy在旁，不斷拍醒她，而Linda最後要老公加4個護士抬她回病房。

及後，Linda回到病房後醒過來，醫生指要送她去急症室進行重建手術，Linda聽到後十分緊張並拒絕，指自己身體無問題，最後醫生再幫Linda作檢查，而這個檢查Linda指痛苦過分娩，終醫生指觀察一天沒異常就不需做手術，而她休養了兩個月才可如常走路。

撰文 : TOPick柴犬出動

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