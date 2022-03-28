【奧斯卡2022】西班牙美人彭妮露古絲CHANEL艷壓群芳 妮歌潔曼Giorgio Armani穩陣之選【內附多圖】

▲ 3 大女星分別穿上Armani Prive,CHANEL Haute Couture和Valentino Haute Couture晚裝。

對喜歡電影的人來說，第94屆奧斯卡頒獎典禮是每年必看的影壇盛事，雖然今年沒有直播，但仍無阻大家對它的關心，今年舉辦場地重回荷里活的柯達劇院（今杜比劇院）舉行，聲勢比去年疫情籠罩下來得更壯大，一眾女星和各大時裝和珠寶品牌當然不會放過這一年一度的爭寵機會。

▲ Nicole Kidman穿上Armani Prive晚裝和戴上Harry Winston鑽飾。（圖片品牌提供）

Nicole Kidman

作為奧斯卡常客的Nicole Kidman（妮歌潔曼）這年頭出席各大隆場合，穿的都離不開Giorgio Armani的設計，今次依然揀選了GA的高訂系列Armani Prive晚裝配Harry Winston的New York系列珠寶，整體效果一齊預料之內，不過不失，驚喜真的談不上。

▲ Penelope Cruz穿上CHANEL Haute Couture晚裝。（圖片品牌提供）

Penelope Cruz

人靚自然穿甚麼都好看，上天的而且確造人時有點不公平，看看這一次角遂最佳女主角的西班牙大美人Penelope Cruz（彭妮露古絲），穿上CHANEL Haute Couture的tafette長裙，就算輸了影后寶座，但這一天已經艷壓群芳了。

▲ Kristen Stewart穿上一身CHANEL服裝和高級珠寶 。（圖片品牌提供）

Kristen Stewart

以在奧斯卡女星中突圍而出一點也不容易，往往要出奇制勝，但同時又要高確大方和性感，憑電影《Spencer》角逐影后的Kristen Stewart揀選了訂製的CHANEL satin外套和短褲，在胸前大露的白恤衫下戴上CHANEL的高級珠寶。

▲ Zendaya穿上Valentino Haute Couture晚裝。（圖片品牌提供）

Zendaya

憑著當上《蜘蛛俠》女友而大紅的Zendaya，早前在《蜘蛛俠》首映時穿上蜘蛛網晚裝已經叫人眼前一亮，雖然是次奧運會她沒有任何提名，但穿上Valentino的晚裝已經成功吸納不少年輕觀眾的注意力，畢竟這年頭奧斯卡的收視每況愈下。

▲ Uma Thurman穿上Bottega Veneta。（圖片品牌提供）

Uma Thurman

久違了的Uma Thurman，當年的《Kill Bill》試問誰人會忘記？今天的好人氣漓落不少，連帶好像樣子亦改變過來，事隔多年她再之出席奧斯卡，穿上Bottega Veneta的真絲白恤衫和黑長裙，不是不好，而是她可以更好，大家還記得某一年她穿上Christian Lacroix的風采嗎？

▲ Olivia Colman穿上Dior Haute Couture角逐最佳女主角。（圖片品牌提供）

Olivia Colman

另一位憑電影《The Lost Daughter》競逐影后Olivia Colman，穿上Dior Haute Couture的銀色百褶裙，一切來得無驚無險。

▲ 去年的最佳女配角尹汝貞穿上CHANEL服裝。（圖片品牌提供）

尹汝貞

去年憑《夢想之地》成為奧斯卡最佳女配角的韓國演員尹汝貞，現年75歲的她示範了長者出席頒獎典禮時的高雅打扮，這一天她身穿了CHANEL黑色cashmere裙子。

▲ Aunjanue Ellis穿上Atelier Versace角逐最佳女配角。（圖片品牌提供）

Aunjanue Ellis

穿上高級訂製Atelier Versace橙色organza晚裝的Aunjanue Ellis，以電影《King Richard》角逐最佳女配角，和以下一位同是競逐女配角的黑人Ariana Debose相比，大家看看她們的品味究竟誰勝誰負？

▲ Ariana Debose穿上Valentino Haute Couture晚裝。（圖片品牌提供）

Ariana Debose

以歌舞片《West Side Story》角逐最佳女配角的Ariana Debose，是日穿上Valentino Haute Couture登場，不知道她得到史匹堡的加持，會否一套女配角的寶座？

記者：何偉雄