【交通意外】游學修去年撞車被控不小心駕駛　車牌影片被公開網民斥車主無品

▲ 游學修去年撞車被控不小心駕駛，被索償15萬斥車主公開車牌：「實屬不必。」

游學修去年11月於灣仔博覽道東駕駛其寶馬時與另一輛Tesla相撞，近日被控不小心駕駛。但相關的車Cam影片及交通意外調查報告在網上公開，游學修出Post直指對方的行為「實屬不必」，又爆對方曾開口索償15萬的費用，游學修承諾會汲取教訓、以後小心駕駛。

游學修昨日在其instagram的限時動態發文，他貼出一則對話截圖，並留言表示：「出事後，對方要求賠償15萬，我覺得有點多。憑我印象，又懷疑自己並非全錯，由於我無車Cam，於是托同事請求對方提供片段參考。如我看完見到有錯都會願意賠償，最後對方拒絕，數日前警方亦已起訴，對方理應可循法律得到合理賠償。現在被對方公開片段及車牌，實屬不必，我會汲取教訓，以後小心駕駛。」

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▲ （instagram圖片）

事件發生於去年11月17日，游學修駕駛其寶馬座駕，於灣仔博覽道東與一輛Tesla相撞。據游學修方透露事發後Tesla車主曾向其索取15萬的賠償，但由於游學修未有安裝車Cam，於是托同事向對方取得影片作對質，如果錯在自己會願意賠償，但對方表示已把事件交由警方處理。

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▲ （影片截圖）

在昨日有人以「派彩 - 修哥！你試當真...係（撞咗） ，但又唔肯賠錢！」為題，把該Tesla的車Cam影片上載至YouTube。影片所見游學修因前方路段正在修路，打算從向左方切線，但因來不及而把車輛停於兩線間準備，不過其車輛未有打燈。

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▲ （影片截圖）

從後方而來的Tesla駛前停於游學修座駕的左前方，在交通燈轉為綠色時兩車同時往前，最後游學修車子左前方撞上對方車尾位置，而撞車後游學修已立即下車了解。在影片中清晰見到游學修的車牌號碼，影片的尾段更公開了交通意外調查報告及傳票，警方落案控告游學修不小心駕駛。

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游學修認為他已經被警方起訴，對方理應可循法律得到合理賠償，但卻被對方公開涉事影片及車牌，實屬不必。至今該段影片已遭刪除，而網民對事件各有意見，有網民指游學修方面雖然有錯，但Tesla車主亦非常「無品」，明知對方有意切線仍踩油直駛，事後還要公開影片及資料。

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