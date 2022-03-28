【禁飛令】姚柏良指熔斷機制觸發門檻低　倡機上確診者達乘客數目逾一成才實施

▲ 姚柏良指熔斷機制觸發門檻低，倡機上確診者達乘客數目逾一成才實施。（林宇翔攝）

政府上周六（26日）調整航班熔斷機制，將禁飛期由14日減至7日。 旅遊界立法會議員姚柏良稱，停飛的日數雖縮短，但觸發點並無放寬，包括只要一班機有3名乘客呈陽性便要停飛， 或有一名或以上的乘客經抵港檢測而確診及有一名或以上的乘客未有針紙或未有接種疫苗等，形容 對航空公司仍然構成困擾，較難安排穩定的服務。



姚柏良在港台節目《千禧年代》表示，一旦觸發機制，回港人士要重訂機票及檢疫酒店，對他們造成困擾。他又指現時來港的都是香港居民，要完成打兩針新冠疫苗，登機前亦要有陰性檢測證明，即使回來後發現受感染，相信病情會較輕，對本港醫療系統未必有好大衝擊，認為熔斷機制對防疫起到的作用不大。



他說，如果有乘客登機前沒有針紙證明，航空公司未有盡責進行檢查才觸發熔斷仍算合理，但如航空公司已做好本份，只是原本陰性的乘客，抵港後出現陽性，這是航空公司不能控制的情況，因此要停飛一星期並是不合理。他希望政府可檢視觸發熔斷機制的門檻，即不是按人數而是按比例，例如超過一成，證明較多輸入個案才實施熔斷機制。



13間社區隔離設施酒店將重新轉回作指定檢疫酒店，以額外提供逾4,400間房間，累計將有38間相關酒店提供合共超過1萬間房間，以應付港人回港檢疫期 由14日縮至7日，對有關酒店房需求大增的情況，姚柏良指，新安排對酒店調動房間較方便，供應量亦會提升。

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責任編輯：陳麗娜