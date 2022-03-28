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【大S再婚】與具俊曄最快今日台灣註冊結婚　大S媽發晦氣：將會離開煩人的地方

娛樂 12:11 2022/03/28

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大S與具俊曄傳已在韓國登記結婚。

台灣女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲離婚不足4個月，宣布與舊愛、韓國組合「酷龍」成員具俊曄閃婚，男方火速赴台，接受10天隔離急到大S香閨團聚，並接受7天自主健康管理。

在昨日（3月27日）正式完成整個隔離期，適逢台北遇上連日大雨，加上戶政事務所因疫情取消了假日結婚登記申請，最快今日（3月28日）能進行結婚登記手續。

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傳已在韓國結婚

大S再婚消息震驚整個娛圈，大批傳媒在大S豪宅外守候，至今仍未見兩位準新人蹤影。有消息指大S與具俊曄早前已在韓國登記結婚，今次以「國民姐夫」身份赴台，除了與大S見面外，最終目的是在台灣辦理婚姻登記。據台灣法律規定，國外結婚已符行為地法者，其婚姻係屬有效，可由單方單獨辦理。

因此大S與具俊曄在台登記結婚，不需雙方到場處理。只需檢附經駐外館處驗證之結婚證明，或已向韓國政府辦妥結婚登記的相關證明文件及中文譯本，加註「符合行為地法，生效日期為X年X月X日」之字樣，以及具俊曄另附上外籍配偶取用中文姓名之聲明書，兩人即在台成為合法夫妻。

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大S媽未消氣

可是對於女兒再次先斬後奏閃婚，在大S宣佈婚訊翌日具俊曄飛到台灣時，大S媽曾幾度在社交網站怒氣發文：「啊呸，不要來強（搶）我的女兒、兒子、我啄死你⋯！」、「管不了、管不了、管不了妳的愛...還是妳不愛...管不了一切的煩惱」。

大S媽雖然曾改口風大讚具俊曄，可是似乎實際未嬲完，在今日（3月28日）凌晨於個人社交平台發文，晦氣地寫道：「我將會離開煩人的地方。」啖氣至今仍未消。

撰文 : TOPick柴犬出動

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