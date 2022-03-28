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【奧斯卡2022】韋史密夫不甘太太被嘲衝上台打嘉賓　妮歌潔曼等在場人士當場嚇呆

娛樂 11:04 2022/03/28

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韋史密夫上台打基斯洛克。

第94屆奧斯卡頒獎典禮在香港時間今天早上舉行，可是卻發生小插曲。

當頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）準備頒最佳紀錄片時，他向台下的韋史密夫（Will Smith）太太珍達娉琪（Jada Pinkett Smith）開玩笑，取笑她的短髮似足狄美摩亞（Demi Moore）在《伴我雄心》（G.I. Jane）內skin-head造型。

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妮歌潔曼嚇呆

豈料此話激怒韋史密夫，不滿太太被嘲笑的他更直接走上台打對方一巴。

由於事情發生太突然，在場人士一度以為是大會安排的橋段，但因為現場氣氛實在太過詭異，包括妮歌潔曼（Nicole Kidman）等台下出席人士不覺得是大會安排的情節，當場嚇得目瞪口呆。

基斯洛克即笑住說：「這會是電視史上的重要一刻！」韋史密夫卻氣得瞪大眼睛，電視直播更緊急消音，至於被消音的那句話，疑似是韋史密夫說：「少從你的髒口說我老婆的名字！」（Keep My Wife’s Name Out Of Your Fxxking Mouth）。

而韋史密夫今次憑《王者世家》（King Richard）入圍角逐最佳男主角，更是影帝大熱。

韋史密夫夫婦。

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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