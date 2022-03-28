【新冠後遺症】中大醫學院揭2成康復者現乾眼症徵狀　提醒市民留意眼部護理

▲ 中大醫學院揭2成康復者現乾眼症徵狀。

中大醫學院研究逾200名第1波染疫的新冠確診者，對比健康人士眼睛狀況，發現每5名康復者中有一人出現乾眼症徵狀，嚴重程度更高出健康人士近3成；在患病期間病毒量愈高及曾「聞氧氣」人士，亦較易患乾眼症，團隊雖就上述發現未找到確切原因，但提醒市民留意眼部護理，包括減少使用電子產品時間，以減低患病風險。

▲ 中大醫學院眼科及視覺科學學系的研究團隊發現每5個新冠康復者中有一人出現與乾眼症相關的徵狀。（中大提供）

中大醫學院眼科及視覺科學學系的研究團隊就2020年確診1至3個月內的228名新冠康復者和109名健康人士，進行眼睛徵狀對照研究，全數沒有眼疾或研究前3個月內未曾配戴過隱形眼鏡等。研究發現，當中有49人於確診4個星期後仍出現一種或以上乾眼症徵狀，即幾乎每5名康復者中有一人出現乾眼症，平均嚴重程度為48.9%，健康人士只有38.6%，兩者相差近3成。

籲注意護理 減用電子產品

研究又發現，反映病毒量的CT值是增加出現乾眼症徵狀的風險因素，CT值每降低1（即病毒量增加），風險就會增加約10%。在患病期間曾「聞氣」人士，淚液蒸發速度比不需要「聞氣」的患者短了約1.6秒。

首席研究員兼學系副教授莊金隆指，暫時沒有確實原因解釋為何新冠確診者會較易患上乾眼症，可能的原因包括在發作期間病毒在眼表出現，使用補充氧氣會加速淚液蒸發，或情緒變化，提醒本身有乾眼症患者，注意眼部護理，包括減少使用電子產品時間，每隔30分鐘望5分鐘遠處事物。

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記者：陳麗娜