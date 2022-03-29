【網上熱話】香港地理達人挑戰考起港人　專訪26歲創作人翊少：我4歲愛上看地圖

▲ 「香港地理達人挑戰」吸引超過30萬人作答，原來創作者是只有26歲的翊少Xotarios，到底他為何要向港人挑機？

你對香港認識有多深？一個網上問答遊戲就可見真章。這個充滿話題性的「香港地理達人挑戰」吸引超過30萬人作答，高難度的題目更令一眾港人崩潰！創作者是只有26歲的翊少Xotarios，他意想不到會引起這股熱潮，更成功勾起港人的回憶及興趣。



相信不少港人上星期也忙於答題，這個用Google Forms設計的網上問答遊戲「香港地理達人挑戰」，一度令網上伺服器死機，甚至在網上地圖的搜尋器上，冷門的地點竟於一夜之間變成熱搜字眼，連創作人翊少Xotarios也想像不到如此瘋狂。

▲ 有玩過「香港地理達人挑戰」，相信也曾被這幅相片所在地考起。（Wpcpey攝）

百條問題掀熱潮



「香港地理達人挑戰」由105條關於香港地理的問題組成，分成11個等級，由旅客級至神級題目，滿分為1,000分。500分不是合格綫，因為部分題目艱深，拿到201分的話已可說是地理高手，也有人高達700至800分。這個挑戰的好玩之處，是問題涵括港九新界不同地區，問題種類亦多元化，很考大家的腦力。



翊少本來只是想向朋友「挑機」，無心插柳引起這麼大迴響：「原先只想考考一個很熟悉香港地理的朋友，於是拿着地圖，問他不同地方及大廈的所在地，他又答得到，並覺得很好玩，所以膽粗粗製作這個挑戰出來。我以為這麼偏門的題材，只會有小眾同好去玩，本來只預有千多人參與，誰知一發不可收拾，已有超過30萬人玩過。」

▲ 「香港地理達人挑戰」是一個問答遊戲，任何人也可免費參與，一試自己對香港地理的了解程度。（相片來源：網上截圖）

源於對地理有興趣



翊少並非從事跟地理有關的工作，全屬個人興趣，他是大學研究助理，主攻文言文及日文漢字，不過他本身很喜歡地理：「我四、五歲已開始看地圖及巴士站牌，對我來說實體地圖比Google Maps更容易睇，雖然後者比較方便，但如果我想看看周遭環境，傳統地圖始終更勝一籌。」他甚至每年也會購入新版，研究一年當中有甚麼變化，同時可在地圖中，觀察一些自己較少去的地區。



起題方面可見翊少的心思，他只花了3天時間定題目，除運用腦海中已知的有趣題材，部分問題也要刻意去做資料搜集。例如當中問到蒲崗村道學校村，他聽過這地方但完全沒有頭緒，於是就試試出題考大家；日治時期地名也是他想其他人知道更多，而要特別從網上找資料來出題。

▲ 翊少收藏了多本實體地圖集，更可隨時拿來翻閱學地理。（相片來源：被訪者提供）

高難度問題絞盡腦汁



有些問題問得巧妙，讓人會心微笑，例如所有香港字頭的建築，有香港大廈、香港花園等。「我本身只認識香港大廈，於是搜尋有沒有其他大樓，原來又真的存在。我自己最喜歡街名題，由西至東去排列旺角街名，看着朋友思考、分析及排列，過程很有趣，於是也放了在挑戰之內。」



最考起人的幾條街道排列題，由西至東排旺角的上海街、彌敦道，以及灣仔的分域街及馬師道等，如果不靠地圖，真的很考記性及方向感。翊少說這些排列題有人灣仔全對，旺角卻答錯，亦透露有人認真地在紙上將街道全畫出來去排。筆者反而最喜歡文言文一題，雖然答錯，但也有知識落袋，翊少卻笑稱有人投訴，似歷史題多過地理題。



翊少在答案之中也有不少有趣發現，最多人答錯除了是第10版最高難度的神級問題，還有偏僻地方的讀音，但簡單如赤鱲角一題，也不少人選了蠟；紅磡的英文名也多人答錯。最終Boss級題要答到特定建築在青山還是大埔公路，還要用地圖及咪數表來核對，但卻真的有人答中。

▲ 要由西至東排列旺角的主要街道，單是憑空去記亦相當困難。（相片來源：經濟曰報資料室）

▲ 香港國際機場位於赤鱲角，但也有不少人選了錯別字。（相片來源：經濟曰報資料室）

起題從中得着



雖然是忠實的地圖迷，地理知識及方向感也比一般人強，但翊少謙稱不算很了解香港：「香港山多地少，山中有很多未知的地方，例如消失的村落，就算行過很多山也未必全部認識，所以也要慢慢發掘。」



當中交通是他的強項：「我本身是巴士及鐵路迷，對路綫很有興趣，所以在挑戰中也加插了一些巴士站、港鐵等問題，專登找一些最新的轉乘站，看看大家有沒有留意時事。不過有些題目自己也未必很熟，好像有關街道問題反而是我的弱點，我背不到街名，那些特別的街道如士他花利街、吉士笠街，出題時才真正認識。」居於南區的他，更刻意安排每個等級也加插一條有關南區的問題，問法一樣，但難度遞增，即使是南區人也未必會知曉。

▲ 港島南區有不少地標，包括海洋公園。（相片來源：經濟曰報資料室）

盼推廣實體地圖



挑戰設有意見欄，翊少收到很多網民的留言，感到很驚喜。「當中有很多不同回應，最多是很困難、答到很累、挑戰太長等，亦有人認真反映哪一條可改善，或加以資料補充，自己也有得著。有幾條在發布初期很大爭議性，例如位於沙田的一條問題。我是根據兩本權威性的地政總署地圖及通用圖書出版的地圖作為準則，加以解釋。」



一般人常用Google Maps，只需按幾個掣可找到地方，更有導航帶你去，所以早已遺忘了如何使用傳統的實體地圖，連看地圖的基本技能也沒落了，翊少希望推廣地圖的好處。「以前和朋友旅行，他們不懂路也會旨意我，我又真的會帶本地圖出來看，像導遊一樣！」他也收藏了《通用地圖》1977年的復刻版地圖，因此才有消失村落的題目出現。

▲ 其中一條要排列出荃灣的沙灘順序，並非該區住客真的未必會懂。（相片來源：經濟曰報資料室）

多方面了解香港



很多朋友提出想玩下集，也有人反映今次的題目偏向集中於港島，翊少也有計劃推出一個九龍新界的新版本，亦有構思一些特別的範疇，如他特別感興趣的九龍寨城，但就並非短期內的事。



常說香港只是個彈丸之地，翊少希望借這個挑戰，讓港人知道香港不只得銅鑼灣及旺角，了解更多不為人知的地方及知識。地理達人挑戰後來衍生了歷史、流行音樂、飲食及不同地區的主題，大家開始用新方法關注香港，也是一件好事。

記者：張頌婷