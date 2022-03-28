【自私街坊】柴灣住戶棄大型傢俬塞走廊　鄰居貼告示怒斥「自私鬼」

▲ 柴灣住戶棄大型傢俬塞走廊，鄰居貼告示怒斥「自私鬼」。

疫情持續，市民都格外注意衛生，不過近日有柴灣街坊在社交平台發文，指有住戶將多件傢俬棄置於樓層電梯大堂，阻塞通道，有鄰居張貼告示，直斥對方為「自私鬼」。

樓主於Facebook群組「柴灣人柴灣事」發文並分享圖片，指有住戶將多件大型傢俬棄置於該樓層的電梯大堂，從圖片可見，當中有櫃子、椅子、儲物盒、桌子，甚至雪櫃。

相信有鄰居不滿有關行為，於其中一個櫃子上張貼一則告示，內容直斥「自私鬼，你當呢處係垃圾站？有無諗過做死清潔啊姐」、「你有羞恥之心嗎？」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

樓主於留言表示，希望物主看到貼文後，能自行清走電梯大堂的傢俬，「鄭文禮 希望係物主太忙，等星期日再清，或者有住戶搬走，房署清屋，暫存星期一再開工」。

貼文引起網民熱議，不少人批評有關行為過分，「成日都有呢啲自私人出現，其實人哋姐姐已經好辛苦，做人將心比已！希望當時人可以反思一下」、「呢幾日有新傢俬到，通知定管理處，就知道邊戶啦」、「留意下邊間屋有貨送黎，真兇現形」。

最新影片：

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣