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【梅艷芳】梅啟明寫悔過書稱與小三斬纜　太太踢爆丈夫講大話

娛樂 12:03 2022/03/28

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已故天后梅艷芳的兄長梅啟明去年入稟高院，聲稱電影《梅艷芳》片商涉嫌侵犯版權和商標，梅媽覃美金卻罕有表明反對，不再提供經濟支援。

梅媽更發聲明與梅啟明脫離母子關係，其後梅啟明不忿開街頭記者會，聲稱有人假傳聖旨，接著梅啟明就被遭妻子爆料指責。

事件峰迴路轉，梅啟明在日前向媒體發放悔過書，表面承認過錯，但原來背後依然是充滿大話。 

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再被老婆踢爆

梅啟明接受傳媒訪問時指悔過書由其12歲兒子代筆、聲稱已獲妻兒原諒，悔過書當中提到：「我辜負了母親的期望，老婆的愛，失去兒子的好榜樣。沒有盡兒子，老公及父親的責任，做出對他們傷害的行為，不忠不義的行為，錯誤認識了第三者。」

內文中提到梅啟明決心離開了傳聞中的第三者、承諾日後會好好愛老婆。 而梅啟明太太Joey就再次「踢爆」，指梅啟明與泰藉女友仍未分手，並不如悔過書中的內容。

Joey又提到梅啟明希望她與其泰藉女友前往大嶼山，她拒絕：「睬佢都傻，點知我會唔會俾人落降頭？」 

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齊人之福

梅啟明去年被媒體發現與一名年約40歲的女子於鬧市十指緊扣行街，受訪時他更以「女友」形容對方。 

事件曝光後，梅啟明接受媒體訪問，被問及是否「包二奶」時，他起初未有回應，當再追問該中年女子是否其女友時，他承認之餘，更謂太太亦知道。當問太太是否跟女友一起住時，他既然說：「差唔多！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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