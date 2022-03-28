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【善待寵物】疑將領養唐狗BB出租每小時$50　長洲小食店店主：抗疫疲勞玩下

親子 11:59 2022/03/28

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長洲小食店店主疑將領養唐狗BB出租，每小時$50。

支持領養並善待寵物。日前長洲有小食店門外放有紙皮箱，內裡載著領養回來唐狗BB，箱上寫有字句，竟然以$50每小時出租狗仔，引來網民批評不善待寵物，有網民向涉事店鋪查問，獲回覆只是因抗疫疲勞開玩笑，令人氣憤！而最新消息是店主已知錯有悔意，承諾一定不會虐畜。

長洲有狗仔在寫有出租的紙箱內。（facebook圖片）

疑將領養唐狗BB出租

前離島區議員兼當區居民梁國豪昨日（27日）在facebook發帖，收到街坊報料，長洲某小食店將一隻啡黑色唐狗BB放在店鋪門外紙箱內，紙箱上寫有「狗仔時租 50/時 免按金」，梁國豪帖文附有2張圖片，並寫道「真係癡咗線！睇住張相以為去其他國家」，他指或許出租狗隻不屬犯法，但斥責此行為不人道，難以確保租狗者善待狗仔，並呼籲市民不要租狗，以領養代替買賣。

以上原文已被網民分享至不同群組，有街坊指該唐狗BB是領養的，有關義工知悉已即時通知舖頭領養人，立即叫領養人收回家，照顧好狗BB，而領養人答覆「只是玩下、貪得意」，義工非常憤怒，有感沒有證據有租賣，警告如再發現，會收回狗BB。

最新影片：

店主否認有出租小狗

網民指有路過涉事小食店，分享當時經歷，指出出租小狗真有其事。

我行埋去個老細以為我租，話full咗要6點⋯⋯狗仔震到⋯⋯

此外，有網民到涉事小食店的facebook專頁投訴，要求店主解釋，而店主當時回覆：「開玩笑，抗疫疲勞！」，之後便沒有再作回應。現時有關facebook專頁已被刪除。

狗主知錯有悔意

最新消息是狗主已致歉，梁國豪昨晚將原帖刪去，並發布新一則帖文

事主已同我聯絡，佢表示知錯有悔意，承諾一定唔會虐畜。我會未來六個月同佢聯絡，睇住狗狗嘅情況，再向大家報告。

網民留言：太離譜

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責任編輯︰王明芳

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