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【酒店優惠】沙田凱悅港式外賣套餐85折優惠　人均250元可嘗4道菜

休閒消費 12:17 2022/03/28

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沙田凱悅酒店推出兩款港式外賣套餐，包括阿爺豬扒飯二人套餐(原價500元)，主菜的美國厚切豬扒入，口稔滑，鋪滿水牛芝士，芝味十足。套餐包前菜或湯、12吋薄餅及甜品。(酒店提供)

疫情稍見放緩，但每天也有幾千人確診，大家還需繼續防疫，留家吃外賣已成為生活日常。最近香港沙田凱悅酒店咖啡廳，推出的兩款港式優惠外賣套餐，共有4道菜，每人約250元，外賣自取更可享85折優惠。
 
酒店首次以兩款港式西餐招牌菜做主角，包括阿爺豬扒飯及雞皇意粉，因即使外賣享用亦不失風味，翻熱過後亦有即焗的效果，能保持水準。

食客可從阿爺豬扒飯及雞皇意粉中，選擇其中一款，再連同前菜或湯、12吋薄餅及甜品，二人分量為500元，每人只需約250元，外賣自取更可享85折優惠。

雞皇意粉二人套餐(原價500元)：嫩滑雞腿肉加上爽口的甜椒，充滿忌廉香。套餐的頭盤是凱撒沙律，蔬菜爽嫩 ，味道清新。(酒店提供)

酒店最具人氣的阿爺焗豬扒飯，食譜由一位熟客提供，再經酒店總廚反覆測試及調整再製作出來。把美國厚切豬扒以雜菜水加入胡椒、鹽等香料醃至稔滑，煎至7成熟後，澆上澳洲番茄製成的濃厚茄醬，連水牛芝士焗10分鐘，熱辣辣相當惹味。 

雞皇意粉是另一王牌，香滑的忌廉汁搭配嫩滑雞腿肉及甜椒，與芝士一併焗至表面金黃，啖啖忌廉香。外賣回家後，如要翻熱只需放入焗爐用逾140度焗約5至7分鐘，即可品嘗到新鮮熱辣的烤焗美食。 

兩款外賣套餐配搭的前菜或湯，可選擇蘑菇忌廉湯；薄餅款式包括意大利辣腸薄餅或夏威夷薄餅；甜品則有草莓瑞士卷或美式芝士蛋糕，菜式相當豐富，讓大家安坐家中也可盡享多款滋味菜式。 

記者：招美寶

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