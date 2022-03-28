【交通意外】旺角亞皆老街天橋往新蒲崗方向有的士疑失控自炒　司機受傷

▲ （馬路的事 (即時交通資訊台)fb圖片）

旺角發生交通意外，有的士懷疑失控自炒，司機受傷。

事發在亞皆老街天橋去觀塘，近播道醫院上橋位，警方今日（28日）早上10時47分接報，一輛市區的士沿太子道東往觀塘方向，至富豪東方酒店對開，懷疑失控剷上路邊花槽壆位，司機腳部受傷一度被困車內，途經駕駛人士報警，消防到場將司機救出由救護車送院治理，警方正調查是否天雨導致交通意外，現場交通一度受阻。

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運輸署指，較早前因交通意外而封閉的亞皆老街天橋往新蒲崗方向，近播道醫院的唯一行車線現已解封。

根據社交平台馬路的事 （即時交通資訊台）群組，有網民上載圖片，可見的士撞向旁邊橋墩。

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記者：余思嵐、黃傑偉