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【交通意外】旺角亞皆老街天橋有的士疑失控自炒　司機受傷

社會 11:42 2022/03/28

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（馬路的事 (即時交通資訊台)fb圖片）

旺角發生交通意外，有的士懷疑失控自炒，司機受傷。

事發在亞皆老街天橋去觀塘，近播道醫院上橋位，警方今日（28日）早上10時47分接報，指一輛的士懷疑失控自炒，司機受傷。警方稱正調查意外原因，現場交通受阻。

運輸署指，較早前因交通意外而封閉的亞皆老街天橋(往新蒲崗方向)近播道醫院的唯一行車線現已解封。

根據社交平台馬路的事 (即時交通資訊台)群組，有網民上載圖片，可見的士撞向旁邊橋墩。

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記者：余思嵐

 

 

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