  • 18°C
香港時間 : 2022328日 (週一) 13:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【育兒心得】卓韻芝生日前夕憶亡母教育法：做人要光明磊落

教育 13:03 2022/03/28

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

卓韻芝曾經因為母親的離世而大受打擊。

圈中才女卓韻芝今日（28日）43歲生日，在生日的前夕（27日）她在社交網發長文分享了兒時與亡母的經歷，字裡行間滿滿對亡母的思念，也透露出卓媽媽的育兒心得。

最新影片推介:


卓韻芝提到小時候想別人記得她的生日，因而向母親求教方法：「媽咪，怎麼可以令大家知道我生日呢？」後來卓韻芝的母親就告訴她說，提前讓別人知道就可以了，自始之後幾年，每逢生日卓韻芝的母親都會帶她去買「她認為是最好的朱古力」再送給全班同學，就算是愈買愈貴也好，她的母親都會允許買下。


媽媽帶我到超市，選了我認為最好的朱古力，送給全班同學。我真的滿足了，好滿足，生日變得好真實，大家都有朱古力，生日・終於・是真實的！


現在回想，我是真的滿意了，因為這舉措一直重複了好幾年，我不再感浮燥，不再感虧欠。所選的朱古力，隨着我的認知越來越貴，而媽媽，會點頭，讓我去，送禮，送那不需要送的禮。


卓媽媽教女兒生日反而向全班同學送禮，其實暗藏教育法，卓韻芝說：「其實她只在教我坦盪做人：想人知，就光明磊落。」
現在卓韻芝長大了，終於明白媽媽的苦心：


她的作法就是：1.儘量摸清孩子的想法，2.在正確的價值觀下，3.祈求孩子所需在自己的能力範圍之內。


卓韻芝亦在文中坦言現在做父母不易：「祝天下父母快樂，在這世道當父母，實在丁點不容易。」而媽媽已經離世，卓韻芝坦言已經只剩下她自己一個去認識世界：「現在，我媽死了，沒修詞可以美化這事實。她的確死了，只剩我去摸索一己的想法，去認識自己和世界。星期一我生日，祝我生日快樂。」
 

其實，卓韻芝於2006年因母親患癌逝世受打擊而服藥自殺，當時她一度覺得自己害死母親，因為母親器官功能衰竭，她下了不再拯救安樂離去的決定，自責也許媽媽當年有得救的，也許是她太早放棄，也許是她殺了，不過後來卓韻芝想通了，覺得要珍惜生命：「別尋死。所有煩惱、痛苦、困倦，都會過去。」更表別了《別死》為題的文章，勸大家珍惜生命。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯:陳麗薇

相關文章

【疫下艱難】卓韻芝斥公審速遞員者偽善　見證工作苦況：香港速遞員算非常好脾氣
12:31 2022/03/17
【疫下艱難】卓韻芝斥公審速遞員者偽善　見證工作苦況：香港速遞員算非常好脾氣

你可能感興趣

【疫下艱難】卓韻芝斥公審速遞員者偽善　見證工作苦況：香港速遞員算非常好脾氣
12:31 2022/03/17
【疫下艱難】卓韻芝斥公審速遞員者偽善　見證工作苦況：香港速遞員算非常好脾氣
育兒心得 卓韻芝

最高瀏覽

【生活智慧】林盛斌疑惑一卷廁紙應向外或向內拉　「廁紙之父」解開130年秘密
18:12 2022/03/27
【生活智慧】林盛斌疑惑一卷廁紙應向外或向內拉　「廁紙之父」解開130年秘密
【超市大搜查】天氣潮濕牆身出水　消委會推介7款抽濕機「最抽得」
15:32 2022/03/26
【超市大搜查】天氣潮濕牆身出水　消委會推介7款抽濕機「最抽得」
【方艙I love you】曾大讚青衣方艙媲美私家醫院　網絡歌手晴天林改編肥媽名曲獲讚
16:30 2022/03/27
【方艙I love you】曾大讚青衣方艙媲美私家醫院　網絡歌手晴天林改編肥媽名曲獲讚