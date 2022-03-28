【育兒心得】卓韻芝生日前夕憶亡母教育法：做人要光明磊落

▲ 卓韻芝曾經因為母親的離世而大受打擊。

圈中才女卓韻芝今日（28日）43歲生日，在生日的前夕（27日）她在社交網發長文分享了兒時與亡母的經歷，字裡行間滿滿對亡母的思念，也透露出卓媽媽的育兒心得。

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卓韻芝提到小時候想別人記得她的生日，因而向母親求教方法：「媽咪，怎麼可以令大家知道我生日呢？」後來卓韻芝的母親就告訴她說，提前讓別人知道就可以了，自始之後幾年，每逢生日卓韻芝的母親都會帶她去買「她認為是最好的朱古力」再送給全班同學，就算是愈買愈貴也好，她的母親都會允許買下。



媽媽帶我到超市，選了我認為最好的朱古力，送給全班同學。我真的滿足了，好滿足，生日變得好真實，大家都有朱古力，生日・終於・是真實的！



現在回想，我是真的滿意了，因為這舉措一直重複了好幾年，我不再感浮燥，不再感虧欠。所選的朱古力，隨着我的認知越來越貴，而媽媽，會點頭，讓我去，送禮，送那不需要送的禮。



卓媽媽教女兒生日反而向全班同學送禮，其實暗藏教育法，卓韻芝說：「其實她只在教我坦盪做人：想人知，就光明磊落。」

現在卓韻芝長大了，終於明白媽媽的苦心：



她的作法就是：1.儘量摸清孩子的想法，2.在正確的價值觀下，3.祈求孩子所需在自己的能力範圍之內。



卓韻芝亦在文中坦言現在做父母不易：「祝天下父母快樂，在這世道當父母，實在丁點不容易。」而媽媽已經離世，卓韻芝坦言已經只剩下她自己一個去認識世界：「現在，我媽死了，沒修詞可以美化這事實。她的確死了，只剩我去摸索一己的想法，去認識自己和世界。星期一我生日，祝我生日快樂。」



其實，卓韻芝於2006年因母親患癌逝世受打擊而服藥自殺，當時她一度覺得自己害死母親，因為母親器官功能衰竭，她下了不再拯救安樂離去的決定，自責也許媽媽當年有得救的，也許是她太早放棄，也許是她殺了，不過後來卓韻芝想通了，覺得要珍惜生命：「別尋死。所有煩惱、痛苦、困倦，都會過去。」更表別了《別死》為題的文章，勸大家珍惜生命。

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責任編輯:陳麗薇