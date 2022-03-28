【學業壓力】兩岸三地小一課表比拼　港童成最繁忙兒童每日上9堂

▲ 港生每日上9堂，成為兩岸三地最繁忙小朋友。

港童壓力問題，近年一直受到熱烈討論。立法會教育界前議員葉建源近日向網民徵集兩岸三地小學一年級生上課時間表，三者比較之下，香港小一生每日要上9堂，只有兩次小息；上海小學生則每日上6至7堂，但每堂之間都有小息；台灣小學生更每週只有一日要上7堂，其餘4日僅需上課半日，完成4堂課程便放學。葉建源大嘆「香港學校的課堂又多又密 」。有網民也留言指，「以前香港小學返半日，教出的學生都冇問題」；「己所不欲，勿施於人」。

沒有比較就沒有傷害，縱觀滬港台三地小學一年級上課時間表，港童可謂最繁忙。不但每週五日，每日都要上足9堂，課後學校還會安排輔導課或課外活動。此外，香港小一生，9堂之間，只有兩次15分鐘小息時間。反觀上海小朋友，週一、五都只有6堂，其餘三日也只有7堂，同時也無校內輔導課。更令人羨慕的是，上海的小學，每堂之間，都有12至17分鐘不等的小息時間。換言之，每日都約一小時小息，比港童多約兩倍。

至於最輕鬆的台灣小一生，每星期5日上課日中的4日，都只需上半日課，只有4堂。僅有其中一日，為全日課程，有7堂。但與上海類似，台生每堂之間都有10分鐘休息時間。不過，台生每堂為40分鐘，滬港兩地則都是35分鐘。

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此外，午膳時間也盡顯港生的緊張節奏。台生在唯一的全日上課日，上午課與下午課之間的午餐間隔時間為1小時10分鐘。在上海，午餐休息時間也長達1小時14分鐘。惟港生只有50分鐘午餐時間，就要馬不停蹄繼續上下午課。

更可圈可點的是，滬生每日都有至少一節體育課，其中一日，更有兩節體育活動課。港生和台生，則每個星期則只有2次體育課。

▲ 港生每日上9堂，成為兩岸三地最繁忙小朋友。（葉建源Facebook）

三地上課時間表，差異如此大，葉建源也不禁表示，「看看鄰近的兩岸，就可知道香港學校的課堂又多又密！ 」有網民則慨嘆，「根本香港的上課時間表令人提不起興趣來學習！」；「 其實香港以前都係半日制小學，2007年起開始全面小學全日制課程，利弊有目共睹，大多都增加小朋友學習壓力，學校後又要補習，扼殺左佢哋嘅自由時間同創意空間。 」

不過，也有不少人認為，香港全日制上課，背後原因在於家長沒有時間照顧小朋友，因此，政府應將全日制小學的資源，轉移到托兒服務，讓學生減輕壓力。另外，也有網民提醒，「台灣的補習文化，小學生放學後，無論係半日或全日，都是去補習社。」

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責任編輯：王明芳