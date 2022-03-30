【非常醫生】因范上達教授一句話直闖肝癌研究　邱宗祥醫生見證肝癌從無藥醫變長期病

▲ 邱宗祥醫生從英國內科腫瘤科受訓後，打算集中火力治乳癌、肺癌，卻被3位名醫力邀參與當年「無藥醫」的肝癌。

內科腫瘤科專科醫生邱宗祥學生時代最愛電腦科，父母覺得行醫更有作為，於是他轉跑道讀醫科。從英國內科腫瘤科受訓後，打算集中火力治乳癌、肺癌，卻被3位名醫力邀參與當年「無藥醫」的肝癌。

兩次無心插柳，沒有鋪橋搭路，卻讓他走進熱愛的醫學科研路，多項研究為病人帶來新希望。

當年中學電腦科出眾的邱宗祥醫生，最愛埋首寫程式，一心想到美國讀電腦，惟他的父母不贊成他讀這科，覺得讀醫較好，他亦如爸媽寄望，入讀港大醫學院。

▲ 邱宗祥指本港肝癌患者多為60歲以上人士，但年輕至40歲多歲也非罕見。（周美好攝）

「其實我性格坐唔定，若你要我坐定定對住部電腦10個鐘，我怕自己會發癲。做醫生能同人傾下計，更適合我，因為我算是多嘢講的人。」

讀醫科沒他想像中困難，很多東西都是用腦牢記，初時更覺得這科沉悶。「我始終是個愛innovation（革新）的人，讀醫時你必須跟隨前人腳步，偏離少少都不能。因此我較喜愛做研究，與我愛創新的個性不謀而合，我亦因此行了一條以醫學研究加上醫人的路向。」

親人患癌成選專科契機

他當實習醫生時，打算兩個專科選其一：一是腫瘤科、另一是腦神經科。「後者十分有趣味，但可惜是你發現了病，當時卻苦無相對治療方法，只能確診階段，幫不到病人。」適逢腫瘤科在新治療方面推陳出新，加上他有親人在當時患上癌症，心想本港癌症服務可更進一步。「我2000年做實習醫生，比起外國治癌仍算落後，希望自己在這方面有所貢獻。」

邱醫生臨床研究無數，涵蓋肝腸胃科，晚期肝癌免疫治療研究是他得意之作，沒想到加入肝科他是無心插柳、因緣際會。當年他是瑪麗第一個培訓出來的內科腫瘤科醫生，到過英、美受訓。從英國返港後，磨拳擦掌打算集中鑽研乳癌及肺癌藥物治療，有日被外科教授范上達、盧寵茂和潘冬平游說力邀，他們說瑪麗醫院需要肝癌研究醫生，問他可有興趣。「其實那刻我有猶豫，直說肝癌沒藥醫啊！范上達教授說：『如果你叻，可以創造新天地出來。』難得他們3個如此看得起我，我就盡量去做。」一句話，邱醫生便栽進肝癌研究領域。

▲ 香港肝癌分期系統及治療指引是根據瑪麗醫院自1995年至2008年超過3,800例肝癌的數據作出統計分析而建立，邱宗祥醫生有份參與其中。（相片：港大醫學院）

肝癌分期系統成國際指標

在3位教授帶領下，和邱醫生熱愛研究創新那團火，便與藥廠合作開展不同研究，並建立了全亞洲首個具治療指引的肝癌分期系統，名為「香港肝癌分期系統」（Hong Kong Liver Cancer（HKLC）Staging System），成為全球在治療肝癌的新標準指引。

之後免疫治療用於癌症治療嶄露頭角，在晚期肝癌免疫治療他是主要研究者（Main Researcher），這研究在《刺針》醫學期刋發表，他可算是香港研究免疫治療用於晚期肝癌的第一人。

他不諱言做免疫治療之初，藥物太新，對病人有多大幫助並不清晰，藥物幾時對病人失效，更無從知悉。「後來我們發現，免疫治療副作用較少，有病人更能完全康復，令我們也欣喜不已。做了七、八年腫瘤科醫生，都未見過末期病人可以好返。」

▲ 他到美國三藩市參加交流活動。（被訪者提供相片）

癌症成為長期病

一直走來，邱醫生見證著肝癌由無計可施至目前有手術、標靶藥、化療及免疫治療等選擇，醫學躍進，讓病人帶來曙光。美國食品及藥物管理局FDA核准免治療治肝癌，又核准免疫加上標靶藥雙管齊下，根據他和研究團隊的研究基礎，於2020年把雙免疫治療用在肝癌上。「回想以前，病人一確診肝癌，存活率僅三、四個月，現在病人使用免疫治療、標靶藥或混合治療，有機會可以醫好的。一綫治療無效，還有二綫、三綫，這5年的肝癌藥物發展令人鼓舞。一部分肝癌病人有適當治療，縱使無法完全根治，也將它變成長期病來治理。」

▲ 邱醫生參與大學講座。（被訪者提供相片）

屈指一算，邱醫生行醫23年，最印象深一個個案，是四、五年前有一個肝癌病人，病情已嚴重至臥床，肝功能極低，黃疸指數高達200多（正常值為10），預計壽命僅約莫3個月。盡管希望渺茫，病人卻對他說：醫生你放膽去醫，覺得有效果就去試。以免疫治療對治，時間過了半年，病人由患上肝癌並擴散至骨和肺，這些已擴散的部位癌細胞消失，原發的20多厘米的肝腫瘤縮小至12厘米，以手術切除後，外科醫生問邱醫生是否弄錯病人，因為那12厘米的腫瘤，沒半點癌細胞蹤迹。現在病人生活已如常，第一天重返工作崗位，同事以為見鬼！

見盡奇難雜症，以上個案仍令邱醫生欣慰。「類似病人多捱不了一、兩個月，以上病人確是極幸運。」

不同療法 相輔相成

醉心醫學科研的他，步伐一直沒有停下，與瑪麗醫院內科腫瘤團隊參與不同的肝癌研究，除了免疫治療，期望把免疫加標靶混合療法、雙免疫療法成為一綫治療。「期望免疫治療用於肝癌上，亦可用於前期癌症病人身上，因一些肝癌病人盡管接受了手術切除腫瘤，惟復發率高，我們剛完成一項研究，為早期肝癌病人進行切除手術後，使用一年免疫治療來減低復發率。」

▲ 邱醫生是國際醫學年會的演講嘉賓。（被訪者提供相片）

他強調肝癌治療上，免疫治療和標靶藥物同樣重要，兩者混合使用亦能相輔相成。「過往病人只會用一種治療方式，但現在病人幸福得多，一個治療作用不大可嘗試第二種，甚至第三種治療。」

他說大部分肝癌病人都適合免疫治療，有誤解以為肝功能差病人不適合此療法，有研究最近發布，肝功能差至第二期，免疫治療對其效果也顯著。不適合免疫治療者包括有自身免疫力問題、曾進行器官移植並服用排斥藥物者。

本港肝癌患者之中便有8成個案是由乙型肝炎引起，他提醒乙肝患者需每4至6星期抽血檢測肝酵素，每年進行肝臟超聲波掃描，以監測病情。

記者：周美好