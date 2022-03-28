【傷人案】上水3名青年人遭持刀襲擊　警方追緝4名疑犯

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上水發生傷人案，3名青年人遭襲擊受傷，清醒送北區醫院治理。

事發在清曉路23號祥龍圍邨對開，警方今日（28日）凌晨2時8分接報，指3名青年人把私家車停泊於上址閒談時，突然有2輛私家車駛前攔截，其後4名男子下車，並持刀、鐵鎚及木棍襲擊該3名男子，原因不明，3名青年人的手、腳傷，疑犯隨後逃去。

警方稱經初步調查，案件列傷人，案件交由大埔警區反三合會調查組第二隊跟進，暫未有人被捕。

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責任編輯：余思嵐