【回南天】天氣潮濕屋苑天花牆身出水　裝修平台教4招避免牆身發霉

▲ 天氣潮濕，有網民發起「一人一張潮濕相」活動。

近日天氣潮濕，天文台預計周二（29日）至周四（31日）相對濕度最高達95%。回南天下，不少人深受家中牆身地板「出水」問題困擾，有網民就發起「一人一張潮濕相」，分享所住屋苑的大堂走廊潮濕相片，有網民不禁留言笑稱仿似置身「水舞間」。

有網民最近在Facebook群組「巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club」發帖，並上載了一張屋苑大堂的相片，可見由天花板到地板都濕氣極重，地板濕滑，天花板也有水珠冒出。

▲ 有網民先分享一張大堂相片，並發起「一人一張潮濕相」的活動。（圖片來源：Facebook群組「巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club」）

發帖者呼籲網民一人分享一張「潮濕相」，引來網上熱烈議論，有網民同樣分享大堂天花板、牆身等相片，有人就留言稱似「真。水舞間」，也有人笑問是否「水簾洞？」

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而除了大堂外，有網民也分享家中地板、牆身、廁所同樣有「出水」的問題。而由於濕氣重，網民從家中拍攝窗外景色，能見度極度，只有一片白茫茫。有車主就指停車場也有相同問題，車窗冒水，甚至有車主表示「唔知以為泊左露天」：

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不少網民感嘆今次潮濕程度：「濕到水浸咁，好多年冇試過」、「濕到間屋水浸」，也有網民擔心家中牆身會發霉，點擊睇更多網民留言：

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牆身發霉，市民為除霉都會各出奇謀。惟好師傳裝修平台創辦人WOODY曾受訪稱，不建議用去霉的化學品、漂白水作清潔，因殘餘物或會成霉菌生長基地，助長更多霉菌。WOODY建議：「可將濕布盡量扭乾來抹霉菌，抹得幾多得幾多。」他又表示，霉菌出現後難徹底清除，宜由預防入手，因此建議如下：

選用防菌防霉的油漆，減低牆身發霉機會。

關冷氣後忌立即開窗，否則會令水蒸氣入牆，令牆身易發霉，應待室內氣溫降至與室外相約才開窗。

沖涼後忌打開浴室門，不少人以為開門可加快吹乾地面，卻易令廁所門外的牆發霉。

有需要時宜用抽濕機保持乾爽，惟坊間不少抽濕機只夠一房間所用，或需多於一部。

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責任編輯：羅嘉欣