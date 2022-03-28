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【打擊毒品】將軍澳13歲男童形跡可疑遭截查　檢獲懷疑可卡因涉販毒被捕

社會 12:20 2022/03/28

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13歲男童因涉販毒被捕。

警方昨天（27日）表示，在將軍澳檢獲約10.5克懷疑可卡因，市值約1萬元，並以嫌販運危險藥物罪拘捕13歲男童。

（警方提供）

警方指，昨天凌晨約零時於明德邨一帶進行打擊毒品行動，在明覺樓外發現一名男童形迹可疑，逐上前截查，人員在其男童身上檢獲懷疑可卡因。經初步調查後，該名13歲男童涉嫌販運危險藥物被捕，案件交由將軍澳警區重案組第二隊跟進，不排除會有更多人被捕。

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動，並呼籲年青人切勿貪小便宜而鋌而走險，為少許報酬而斷送前途，重申販運危險藥物是嚴重罪行。根據《危險藥物條例》，一經定罪最高刑罰為終身監禁及罰款500萬。

警方亦藉此呼籲家長亦應在疫情停課期間多加注意，避免子女誤交損友，受人唆擺參與販毒。

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責任編輯：余思嵐

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