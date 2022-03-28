【東航空難】首次搭飛機帶1歲半女兒去醫病　一家三口搭上東航死亡客機送命

▲ 有一家三口首次坐飛機，卻不幸搭上東航死亡客機送命。

中國東方航空波音737客機本月21日發生墜機事故後，已尋獲機上第二個黑盒，負責處理事故的國家應急處置指揮部日前宣布，機上123名乘客及9名機組人員已全部罹難。有父母帶1歲半女兒去廣州醫病，一家三口首次坐飛機，卻不幸搭上東航死亡客機送命。

帶1歲半女兒到廣州求醫

綜合內地傳媒報道，一名來自雲南玉溪市的女家屬向傳媒講述，其姊一家三口的故事。她指26歲的姊姊谷函宇及28歲姐夫郭增強，帶著1歲半姨甥女郭予沫乘坐MU5735航班。由於女兒患有流行性腮腺炎，媽媽在網上看到廣州有一位好醫生，於是夫妻決定帶女兒到廣州求醫。

他們預約了3月22日看醫生，並計劃3月21日搭乘航班到廣州，原本乘坐當日上午10時多的航班，但航班臨時取消，才改搭MU5735航班。妹妹憶述，當日姊姊登上飛機前傳來兩段影片給媽媽，可見姨甥女在候機室蹦蹦跳跳的活潑樣子。可是後來就發生墜機事件，老父得知飛機出事後更當場暈倒。

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三口家首次坐飛機一去不返

妹妹述說姊姊1歲多時被診斷有聽力問題，是先天性失聰者，依靠助聽器生活。她形容姊姊很堅強，學會唇語和一些手語。姊姊透過相親與姐夫認識，二人於2020年2月結婚。她表示，姊姊誕下女兒後，辭職當全職媽媽專心湊女，而姐夫為人老實，對妻女都很好，薪水全交給妻子保管。

她感慨1歲半的姨甥女還這麼小，卻要經歷這種令人難以承受的事，「我都沒帶你出去玩，上次給你看玩具，也還沒給你買，你才1歲半啊」、「要是可以的話，我願意與你交換這存世的席位」。

救命的航班變成了送命的航班。這是他們第一次坐飛機，也是最後一次。

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家屬拜祭後帶走泥土

東方航空MU5735航班3月21日下午從雲南昆明飛往廣東廣州途中，在廣西梧州藤縣埌南鎮莫埌村附近墜毀，機上載有132人，包括123名旅客及9名機組人員。負責處理事故的國家應急處置指揮部現場副總指揮、民航局副局長胡振江於周六（26日）記者會上表示，確定搜尋現場已無生命跡象，通過DNA鑑定已確定120名遇難者身份。

上周家屬來到墜機現場拜祭，現場擺放蠟燭、鮮花和水果，家屬哭聲四起。有家屬對著山谷高喊「我們過來接你了」、「記得跟我們回家啊」，也有家屬用陶罐裝一把泥土帶回家，救難人員也在旁立正低頭致意，場面令人心酸。

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責任編輯︰王明芳