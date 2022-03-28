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【第五波疫情】特首：大埔廣福邨四廈先後1/4居民染疫　承認全港感染人數多於呈報宗數

社會 12:30 2022/03/28

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行政長官林鄭月娥。

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（28日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展。即看：【下一頁】

行政長官林鄭月娥在記者會上公布，第五波疫情以來共做287次圍封強檢，平均每日圍封3至4棟大廈，大多可在24小時內完成。而近日在圍封強檢的初步陽性比例持續下降至單位數，最低的是今早解封的一棟大廈，只找到2宗初確個案，即感染率只有約0.4%，但她強調有特定人數早前已染疫而無須強檢。而多次圍封強檢以來，有約2800名居民並無遵循強檢公告，佔整體受檢人士的3.5%；逾1.6萬人並無應門，佔整體10.5%。

她又交代指，當局早前在大埔廣福邨4棟大廈作圍封強檢，其污水檢測病毒量特別高，行動中共有5383人接受檢測，發現陽性的個案有263宗，佔4.9%，惟大廈共有1149曾染疫，即佔約20％，合共即約25%，即四分之一人已受感染。她說，日後如發現類似情況，而當局也有能力在同一條邨作多廈圍封亦會這樣做。

另外，她說，近日有很多學者以不同模型推測本港的感染人數，又認為常理都知道本港染疫人數不只100萬，料本港約大概四分之一人已染疫，即本港約180萬人口，相關數目仍對學者估計偏低，又承認現時感染人數比現時公布的個案更多。

她又說，上周六與港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅開會時，對方提到當局以累計確診個案約100萬，作計算死亡率的「分母」是不正確，而是要整體感染人數，如180萬或250萬會更準確，當局日後會再作分析，目標是希望市民可以更了解有關情況及以其他手段穩控疫情。

香港大學醫學院早前推算，本港至今已有440萬人感染新型冠狀病毒，孔繁毅認為，政府計算本港整體死亡率時，不應該用政府所掌握的100萬染疫人數作分母，因為實際感染人數可能已超過400萬，確實死亡率應只是約0.18%，比每年流感的死亡率高少少。即看:【下一頁】

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記者：郭詩詩

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