【家用問題】32歲兩孩港媽婚後5年無家用　靠每次做家務老公俾$20：財政上真係0蚊

▲ 32歲港媽婚後5年都沒有家用，靠每次做家務老公給予$20。

生兒育女不只是10月懷胎，而是對孩子一生的責任。然而，有港媽在網上投稿稱，與丈夫2度意外懷孕，生了兩名女兒，雖然全職湊女，但老公卻從未給予家用，只在港媽做家務時收到20元，沒錢生活令她感到很擔憂。

有32歲港媽在facebook專頁「我的極品四大長老」投稿，她表示，與丈夫育有兩名女兒，兩次都是意外懷孕，與老爺奶奶同住。她是全職媽媽，但結婚5年來老公從未給予家用或零用，只會給家用予老爺奶奶，

我就一直食緊老爺奶奶嘅家用，通常係我做家務先有錢收，即係做一樣家務就收到20蚊。

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丈夫很少跟她外出食飯，也沒有送她禮物，因為覺得開支太大，她覺得丈夫表面上仍很愛她、在乎她，但財政問題卻令她困擾，

我財政上真係得0蚊，我32歲啦，我又唔捨得2個女俾其他人湊，可以點？

不少網民卻紛紛批評港媽，認為港媽的財政已陷困境仍生兩個，沒有做好避孕措施卻自稱「意外懷孕」。另有網民亦認為，港媽應主動向老公拿取家用，逐次做家務計錢是非常侮辱；有人亦勸喻港媽離婚，搵工自力更新，湊大兩個女。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳