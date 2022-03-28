【澳門疫情】2名澳門居民香港回澳呈弱陽性列復陽個案　兩人曾於港確診為陽性

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澳門應變協調中心今日（28日）表示，2名由香港回澳的澳門居民，新冠病毒核酸檢測呈弱陽性，被列為復陽個案，不納入當地個案。

應變協調中心指，首名人士是由香港回澳的50歲女性澳門居民，共接種2劑國藥滅活疫苗；而另外一人是由香港回澳的66歲女性澳門居民，共接種2劑mRNA疫苗。兩人曾於在香港確診為陽性，被列為復陽個案，不納入當地個案。

應變協調中心表示，上述人士均有確診史，康復後返回澳門，被列為復陽個案，不納入當地個案。

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責任編輯：余思嵐