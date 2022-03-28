【抗疫支援】馬會資助非新冠病人以50元求診　料3.3萬人受惠【內附詳情】

▲ 合資格的人士於指定診所求診，只需繳付50元診金，便可獲得診症服務及三日基本藥物。（馬會提供）

為進一步應對新一波疫情，香港賽馬會今天（28日）公佈額外支援醫療衞生及長者服務措施，包括推出賽馬會「病有醫靠」門診服務資助計劃，為非新冠肺炎病人提供可負擔的門診服務、支持香港中文大學醫院啟用指定隔離設施，協助接收由公立醫院轉介的新冠肺炎確診患者，以及擴大賽馬會「抗疫同行」長者支援計劃。鑑於公營醫療系統需求大增，上述措施有望為有需要人士及家庭獲得適切的醫療及健康支援。

資助非新冠病人求診

因應多間醫院管理局普通科門診診所被轉用作新冠病毒確診個案指定診所或暫停服務，賽馬會「病有醫靠」門診服務資助計劃將為合資格的非新冠肺炎病人提供可負擔的門診服務，確保無力負擔私營門診收費的病人能夠繼續獲得診治。計劃由2022年3月24日開始，為期三個月；預計約33,000名合資格病人受惠。



計劃下的五間社福機構，包括香港復康會、基督教家庭服務中心、博愛醫院、九龍樂善堂，以及香港仔坊會，將與非牟利診所及私家診所合作，提供可負擔的門診服務。合資格人士只需繳付50港元診金，便可獲得診症服務及三日基本藥物。馬會慈善信託基金會為每名受惠人士津貼250港元，餘下成本將由診所承擔。

撥款助中大醫院啟用指定隔離設施

中大醫院由馬會撥捐支持興建，是本會歷年來在醫療衞生方面的最大單一捐款。這間非牟利的私營教學醫院於2021年9月正式開幕。有見疫情嚴峻，馬會亦額外審批撥款，支持中大醫院改裝負氣壓病房、調整通風系統及相關設備，以確保達致感染控制及治療護理等多方面的標準。中大醫院在2022年3月獲當局批准啟用指定隔離設施，接收由公立醫院轉介的新冠病毒患者。

▲ 馬會額外撥款支持中大醫院改裝負氣壓病房、調整通風系統及相關設備，以確保達致感染控制及治療護理等多方面的標準。（馬會提供）

延長及擴大「抗疫同行」長者支援計劃

另一方面，馬會延長賽馬會「抗疫同行」長者支援計劃24個月，同時擴大計劃服務範圍，以覆蓋其他有需要人士，例如與年邁父母同住的殘疾人士，讓受惠人數達1萬人。



計劃聯同6間社福機構，包括香港聖公會福利協會、香港仔坊會、香港基督教女青年會、基督教家庭服務中心、聖雅各福群會以及基督教靈實協會，向有需要人士提供電話關顧服務、協助處理個人生活需要，如陪診、用品配送，以及醫療康健支援服務，以緩減疫情對他們日常生活的影響。

▲ 馬會計劃聯同6間社福機構，向有需要人士提供電話關顧服務。（馬會提供）





除了一直支持不同範疇的社區項目，過去兩年馬會慈善信託基金額外審批超過17億港元支持社會抗疫。馬會迅速調動資源，本著「快、準、新」的原則，回應社會需求，支持超過1,000間慈善團體、機構及院舍，累計服務人次超過300萬。



馬會主席陳南祿表示，新一波疫情為本港醫療系統帶來沉重負擔。馬會秉持建設更美好社會的宗旨，調動資源全力協助醫護人員及深受疫情影響的人士應對逆境，向每位為香港抗疫付出的醫護人員致敬。

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責任編輯：陳麗娜