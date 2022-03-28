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【高崎電影節】憑《東京貴族女子》獲最佳女配角　水原希子：生命中最珍貴的寶藏

娛樂 13:26 2022/03/28

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日本第35屆高崎電影節前日（26日）於高崎藝術劇場大劇場舉行頒獎典禮，女星水原希子（Kiko）憑電影《東京貴族女子》勇奪最佳女配角獎。Kiko穿上黑色單膊高釵晚裝，高貴亮相頒獎台，奪獎後開心在後台拍照留念。

Kiko感言：「衷心感謝大家、高崎電影節、《東京貴族女子》和看過這部電影的人，遇到這美好的工作機會，是我生命中最珍貴的寶藏。」

（大會提供）

探討都市女性內心

《東京貴族女子》改編自日本作家山內麻里子的作品，由日本新生代導演岨手由貴子執導，集合新生代實力派的水原希子、門脇麥及高良健吾等主演。

故事圍繞東京兩個家庭背景截然不同的女孩，一個是積極追求婚姻的名門女子，一個是靠自己努力向上的鄉下女孩，從她們身上帶出尋找自我、幸福的重要性。

（大會提供）

水原希子飾演在大城市努力奮鬥、忠於自我的鄉下女孩時岡美紀，門脇麥則飾演當結婚為人生目標的名門貴族榛原華子。兩位活在不同世界的女生，卻愛上同一位男人，她們的相遇，更開始重新檢視自己的人生。

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由模特兒成演員

水原希子從模特兒到演員之路屢獲肯定，2010年她因參與電影《挪威的森林》踏上演員之路，曾參演《進擊的巨人》、《高台家的成員》與《信長協奏曲》等多部電影，被譽為新生代實力派演員。

今年Kiko在Netflix電影《彼女》大膽挑戰全裸尺度演女同志，演技大挑戰，更一度成為熱話。而在最新的《東京貴族女子》一片，她能夠一反時尚面貌，飾演一個在東京力爭上游的鄉下女孩，實在是Kiko多面且具潛能的表現。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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