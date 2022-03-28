【食用安全】潮濕天氣食物存放不當易發霉　食安中心公開食物防霉秘方

▲ 食安中心公開食物防霉秘方。

疫情下，相信不少人貯存多於日常所需的食物，而近日天氣潮濕，不少地方的地板及牆身「出水」，霉菌肆虐，食物若存放不當就容易發霉，造成浪費。食安中心今天（28日）公開食物防霉秘方，不想引起食物中毒或浪費食物，大家要多多留意，按指示貯存食物！

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溫暖濕潤的環境，最容易引起霉菌，家中的糧食若受到霉菌污染，有可能會釋出霉菌毒素。食物安全中心指霉菌主要攻擊的對象包括農作物及其製成品，包括穀類食物、乾製香料、薯仔，花生果仁等，大家可參考食安中心提供的食物防霉秘方：

跟清單看指示

1. 選購前，要先準備一份菜式及食材清單。

2. 按著「先入先出」原則存取食物，優先選用食用效期較近的食材。

3. 參考包裝上由生產商提供的指示，貯存預先包裝的食品。

遠離光與熱

室溫存放的食物或食材，例如麵包、薯仔、花生果仁等，要貯存於陰涼乾爽，通風良好的地方，遠離熱源。

乾的濕不了

1. 乾製的香料，例如胡椒粉、辣椒粉等，不要放進雪櫃，以免出現「倒汗水」。

2. 避免用濕的餐具或木匙接觸乾製的香料

食安中心指要減少食物變壞，必須有適當的貯存條件。罐頭食品、穀類及馬鈴薯等在室溫下保存的食品，應存放於陰涼乾爽的地方。容易腐壞的食物則應貯存在雪櫃的冷凍保鮮格（攝氏4度或以下）或冷藏冰格（攝氏零下18度或以下）。

為保持雪櫃運作良好，雪櫃內應留有一些空間，使冷空氣流通暢順。否則，雪櫃內過滿會降低製冷效能，可能導致食物變壞，帶來食物安全隱憂。熟食或即食食物應與生的食物分開貯存，例如雪櫃的上方貯存格只用作存放熟食或即食食物，以防止交叉污染。

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責任編輯：羅嘉欣