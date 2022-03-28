【金宵大廈2】李施嬅唱作歌曲《相愛萬年》MV正式上架　Selena：終於生得出

▲ 李施嬅推出個人第一首單曲作品《相愛萬年》。

TVB劇集《金宵大廈2》將於4月4日播出，令不少觀眾大表期待。

當中憑《金宵大廈》在《萬千星輝頒獎典禮2019》獲得「最受歡迎電視女角色」獎項的李施嬅（Selena），更因《金宵大廈2》的角色讓她有很深的感受，於是自己首次當作曲人，推出第一首個人單曲作品《相愛萬年》，MV更在今天（3月28日）正式上架。

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與表妹共同創作這首歌

施嬅受訪表示《相愛萬年》這首歌與表妹共同創作 :「佢諗住《金宵大廈》第一集嘅愛情故事去創作，而我就諗住《金宵大廈2》。 所以《相愛萬年》對我嚟講唔只係一首情歌，亦係代表咗我喺《金宵大廈2》入面嘅片段、情感同渴望，係我投入角色時嘅親身感受。」

施嬅又指這首歌能成為《金宵大廈2》裏面其中一首插曲，即是緣分，又是幾經波折，皆因她最初全無想過這首歌放在劇集用，只不過拍《金宵大廈2》時真的很有情感，促使她有衝動想寫歌。

她說 :「 因為《今宵多珍重》呢首經典主題曲，我自己都好鍾意，所以冇諗過可以將自己隻歌放入劇入面。但寫完隻歌之後，聽到監製原來搵緊一隻歌做劇集嘅插曲，之後我就隨意咁哼左幾句畀佢聽，點知佢又覺得好適合，咁就順理成章變成劇入面其中一首歌。」

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錄音時怪事連連

施嬅又笑指凡與《金宵》有關都會發生很多怪事，就如為這隻歌錄音時，足足要4次才可順利錄到 :「第一次錄音，我因為突然失聲而錄唔到。第二次錄音，錄音室樓上裝修所以錄唔到。第三次錄音，我哋嘅唱片監製Davy 無端端入咗醫院，聽到都有啲心寒。」

她表示幸好到第四次才沒有問題 :「感覺上好似《金宵大廈》喺度試緊我哋嘅誠意，入門要過三關。但好感恩大家都好有心好堅持去做好呢隻歌，希望大家可以透過呢首歌而對劇集有更深嘅感受。」

另外，施嬅亦在社交平台轉載其MV，並留言:「人哋話十月懷胎，我做呢首歌真係做咗有11-12個月喇。 終於生得出。 BB好健康。希望大家喜歡佢啦！」又感謝好友陳山聰傾情演出，希望大家支持！