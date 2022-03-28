【西九文化區】陳智思下月1日起出任M+董事局主席　劉家明任副主席

▲ 行政會議召集人陳智思。（資料圖片）

西九文化區管理局今日（28日）宣布，董事局委任行政會議召集人、故宮文化博物館主席陳智思，為轄下全資附屬公司M+董事局新任主席，4月1日履新，任期兩年，接替即將卸任的羅仲榮。

唐英年表示，陳智思自2016年起擔任管理局董事局成員，對西九文化區的發展和願景有非常深入的理解和掌握。2018年起，他出任香港故宮文化博物館有限公司董事局主席，期間領導香港故宮文化博物館的籌備和興建，儘管工程時間緊迫，仍能克服重重挑戰，進展良好，充份展現他對西九文化區發展的承擔。

管理局同時宣布，董事局再度委任劉家明和烏利．希克博士為M+董事局成員，以及委任劉家明為新任M+董事局副主席。

另外，董事局亦委任中國銀行香港獨立非執行董事馮婉眉、大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明、海洋公園董事局副主席龐建貽及創科香港基金會主席沈南鵬，為M+董事局新成員。

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記者：陳葆琳