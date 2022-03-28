【打擊罪行】將軍澳盜竊案有上升趨勢　警方拘59歲男子涉損毀私家車偷現金

▲ （警方提供）

警方今日（28日）表示，在將軍澳拘捕1名男子，涉嫌車內盜竊。

警方指，本月26日接獲一名男子報案，指發現其停泊於寓安里的私家車，其中一塊玻璃車窗損毀，車內約500元現金及一張八達通卡不見了，懷疑被人盜去。經深入調查後，昨日在明德邨拘捕一名59歲姓余本地男子，涉嫌車內盜竊，行動中檢獲相信為被捕男子犯案時身穿的衣物。



警方稱，留意到將軍澳區內的同類案件有上升趨勢，會加強便裝巡邏，重點打擊相關「搵快錢」罪行，強調盜竊是嚴重罪行，一經定罪，可判處監禁10年。

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責任編輯：余思嵐