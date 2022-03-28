【口罩防疫】韓國口罩不是每款都可防病毒 拆解「KF」標籤「KF80」與「KF94」區別

本港第五波疫情嚴峻，至今累計逾111萬人確診，不少民眾外出時會戴上兩個口罩、或戴「KF94」等增加保護力。不過不是每一款韓國口罩都能夠阻擋細菌和病毒，TOPick為大家拆解韓國口罩每款「KF」標籤意思，「KF80」與「KF94」、「KF99」區別。

「KF」是屬於韓國口罩的專屬標準，全寫為Korean Filter，是韓國健保局所指定的口罩標準，KF後的數子就代表口罩能阻擋微細粒子的百分比，市面上常見有「KF80」﹑「KF94」及「KF99」3種。

詳細「KF80」與「KF94」、「KF99」區別：

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由於KF80只能阻隔沙塵及空氣污染微粒，而KF99的價錢較貴，一般市民都是選購KF94款式口罩作防疫用途。

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另美國專家早前指，Omicron傳播力強，亦建議使用N95、KN95、KF94、FFP2口罩預防變異病毒。KF94為韓國常用的口罩，但有韓國醫生稱，連韓國街上的市民，都有不少戴錯KF94，因此上戴影片教大家戴KF94口罩的5步曲。

第一步：將上下部分打開

KF94口罩與一般外科口罩結構不同，需要打開口罩的上、下部分。不少人戴上口罩時容易忽略這一點，未打開就直接將口罩佩戴，這樣並不能發揮阻擋作用。

第二步：掛上耳繩

第三步：按下按壓線

按下鼻子部分的按壓線，記得要盡量貼近鼻子。

第四步：拉下口罩下方

口罩要緊貼面部才能更有效發揮阻擋細菌的作用，所以要將口罩下部拉下，緊貼下巴。

第五步：呼氣檢查

戴上口罩後，醫生建議可以呼吸幾下測試。如果口罩有跟著呼吸向內向外的話，就代表正確地佩戴。

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責任編輯：羅嘉欣