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【夫妻相處】王祖藍分享長短腳之戀好處　李亞男隨時偷看到老公電話

親子 13:49 2022/03/28

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王祖藍李亞男育有兩女。

無綫首席創意官王祖藍近日升職成為數碼內容部主管，有指是「安撫政策」，因早前傳出祖藍和無綫高層鬧翻，因不滿鍾嘉欣在台慶未能獲得視后及曾志偉突然加插農夫C君主理J2台所致。而祖藍早前亦都北上密鑼緊鼓製作全新清談節目《有個閨密叫祖藍》，更拍抖音來宣傳及維持人氣。

最新影片推介:


而早前曝光的一段抖音片中，他更請來老婆李亞男粉墨登場，吸引好多觀眾收看，分享「長短腳之戀」的夫妻日常給網友觀看，祖藍在片中表示自己身高1米62cm，而太太是1米76，兩人身高相差了14cm，祖藍細數了老婆比自己高的好處。


祖藍先說遇到下雨天的時候，跟老婆在一起便可以練到臂力，然後說：「和她一起走路的時候很有安全感，當然她和我在一起的時候也特別有安全感。」為何李亞男特別有安全感呢？祖藍片中解釋，因為李亞男實在太高了，自己玩電話和誰聊天，亞男也輕易從高處望到，祖藍說：「雖然我們身高差距很大，但也有絕佳的默契。」


另外，祖藍在另一條新片中，一人分飾四角，同時做出四個角色的動作，祖藍笑言把自己忙壞了。亦都意外曝光他的豪宅，見到有超大張梳化，而上面有幾個公仔，應該是兩個女的玩具，背景還有落地大玻璃，而這條影片，網友大讚無論表情和動作都演得非常到位，影片更衝上了熱搜榜，有270萬人觀看。

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責任編輯:陳麗薇

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